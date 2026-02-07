Más Información

Durante un cateo realizado en la , en el municipio de , elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional aseguraron armas, granadas, equipo táctico y un vehículo de lujo.

El se llevó a cabo este viernes en una finca ubicada en el cruce de las calles Tabachín y Primavera; hasta ahora no se han reportado personas detenidas.

El operativo ocurrió tras el arresto del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y tres de sus funcionarios.

Desde el jueves, la seguridad en este municipio de la región Valles de Jalisco se encuentra en manos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que nombró como mando sustituto en la Comisaría municipal a Luis Pantoja debido a que el titular, Juan Manuel Pérez Sosa, también fue arrestado junto al alcalde y otros dos funcionarios municipales.

