Fallas de comunicación y pruebas relacionadas con drones, detrás del cierre del espacio aéreo en El Paso, reportan

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Integrantes del Gabinete de Seguridad viajan a Washington D.C.; se reunirán con el Comando Norte: Sheinbaum

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Fiscalía de la CDMX evalúa a 2 mil 555 agentes de la PDI; renovarán Certificado Único Policial en 2026

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

Berlín.- saludaron como primer paso concreto el lanzamiento de la misión "Centinela del Ártico" de la OTAN en el Ártico y el Alto Norte tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control del territorio danés autónomo con el argumento de las supuestas amenazas rusas y chinas en la región.

"Me alegra el amplio respaldo de los aliados de la OTAN para fortalecer la presencia militar en el Ártico", dijo en un comunicado el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

"Debemos mantener el impulso para asegurar que el Ártico esté reflejado en los planes y ejercicios de la OTAN a largo plazo", subrayó.

Lee también

Poulsen aseguró que Dinamarca, en estrecha coordinación con el gobierno de Groenlandia (Naalakkersuisut) y las Islas Feroe (archipiélago autónomo danés), "contribuirá de manera significativa" a la misión, la cual "asegura una disuasión equilibrada y oportuna en la región", afirmó.

El jefe de las Fuerzas Armadas danesas, Michael Wiggers Hyldgaard, señaló por su parte que cuando el ejercicio 'Arctic Endurance', liderado por Dinamarca, se integre en "Centinela del Ártico" de la OTAN habrá un refuerzo significativo del flanco norte de la OTAN y del reino.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, en primer plano al centro, ayuda a izar la bandera de Canadá en el nuevo consulado canadiense en Nuuk, Groenlandia. Foto: AP
La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, en primer plano al centro, ayuda a izar la bandera de Canadá en el nuevo consulado canadiense en Nuuk, Groenlandia. Foto: AP

"El Ártico está cambiando"

La titular de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, también sostuvo que se trata de un buen primer paso hacia una presencia más permanente de la OTAN en el Ártico.

Lee también

"El Ártico está cambiando y es crucial colaborar con nuestros aliados de la OTAN para fortalecer la defensa y la seguridad en la región", dijo en el mismo comunicado, donde recalcó que el Naalakkersuisut "se involucra de manera significativa en el trabajo de la OTAN con el objetivo de mantener la paz y la estabilidad en el Ártico y el Atlántico Norte".

"El primer paso es 'Centinela del Ártico', tras lo cual apuntaremos a una presencia de la OTAN más permanente y equilibrada", recalcó la política groenlandesa.

El lanzamiento de la misión de la Alianza Atlántica se produce después de que Dinamarca y Groenlandia exigieran una presencia más permanente de la organización transatlántica en la región en un intento de apaciguar a Trump.

Lee también

El líder republicano estadounidense llegó a amenazar con hacerse con la isla ártica "como sea" y hasta su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos a finales de enero no descartó la fuerza.

En la estación alpina suiza fue donde Trump llegó a un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el reforzamiento de la seguridad en el Ártico con una mayor implicación europea, mientras que en paralelo un equipo negociador de Dinamarca y Groenlandia mantienen conversaciones en un grupo de trabajo con EU para buscar soluciones a las preocupaciones del mandatario.

