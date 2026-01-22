Más Información
Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga
Tormenta invernal paraliza amplias regiones de EU; estas son las claves del fenómeno que alerta a 30 estados
Esposa de Bernardo Bravo, empresario limonero asesinado, ve “paso importante” captura de “El Botox”; dice que aún no hay justicia
Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia
Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional
"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"
Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro
Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"
Donald Trump, mandatario estadounidense, posteó en Truth Social que "tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales".
Añadió que de esta forma "se liberaría un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas". El artículo 5 establece una obligación de asistencia mutua en caso de agresión contra uno de los miembros.
El miércoles Trump anunció que se logró un “acuerdo marco” sobre Groenlandia y retiró sus amenazas arancelarias.
Lee también Primer ministro de Groenlandia ignora contenido del pacto Trump-Rutte; solo la isla y Dinamarca pueden celebrar acuerdos, afirma
Ni Trump ni los líderes europeos detallaron en qué consiste dicho pacto. El mandatario republicano sólo dijo que es “fantástico” y “definitivo”, tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien aseguró que no se discutió el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia.
