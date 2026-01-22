Donald Trump, mandatario estadounidense, posteó en Truth Social que "tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales".

Añadió que de esta forma "se liberaría un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas". El artículo 5 establece una obligación de asistencia mutua en caso de agresión contra uno de los miembros.

El miércoles Trump anunció que se logró un “acuerdo marco” sobre Groenlandia y retiró sus amenazas arancelarias.

Ni Trump ni los líderes europeos detallaron en qué consiste dicho pacto. El mandatario republicano sólo dijo que es “fantástico” y “definitivo”, tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien aseguró que no se discutió el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia.

