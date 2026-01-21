Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

INE aclara que no avaló reforma electoral de "Salvemos México"; solo verificó firmas de la iniciativa

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

El presidente ruso, Vladimir Putin, puso hoy precio a , isla ártica que Estados Unidos quiere comprar pese a la oposición danesa: entre 200 y mil millones de dólares.

"La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de que Rusia vendió a EU en el siglo XIX) (...) Eso quiere decir que si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de EU, el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares", dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el segundo que convoca esta semana.

"Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra", añadió.

Putin destacó que Rusia tiene experiencia histórica al respecto con la venta de Alaska, que Washington compró en 1867 al zar Alejandro II por 7.2 millones de dólares, a 4.73 dólares el kilómetro cuadrado (unos 158 millones al cambio actual, según el presidente ruso).

Además, recordó que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia y de manera "bastante dura, por no decir cruel", informa la agencia TASS.

Con todo, aseguró que ese asunto "no nos incumbe" y expresó su convencimiento de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles en Davos (Suiza) que Washington trabaja con la OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia que "es realmente fantástico".

Los altos funcionarios rusos se han abstenido de criticar la posible anexión de Groenlandia e incluso ha puesto en duda de que la isla sea parte de Dinamarca, con la esperanza de que Washington reconozca las conquistas territoriales rusas en Ucrania.

Putin aseguró en su momento que los planes de la actual Administración estadounidense de "anexionarse" Groenlandia no son "una ocurrencia disparatada" del actual inquilino de la Casa Blanca, sino que tienen "raíces históricas".

Recordó que Washington ya intentó hacerse con la autonomía danesa y con Islandia en 1860, pero el Congreso no apoyó la moción. El presidente estadounidense Harry Truman también ofreció 100 millones en 1946.

Putin rememoró que cuando EU compró Alaska, la prensa estadounidense tachó la operación de "locura". "Pero la adquisición de Alaska es probablemente vista ahora en Estados Unidos de otra forma, al igual que las acciones del presidente Andrew Johnson", apuntó.

