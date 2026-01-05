A pesar de que desde el 2022, el gobierno mexicano permitió la libre importación de carne de res y cerdo de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, como Brasil, a partir de mañana 6 de enero se restringirán a ciertos volúmenes, ya que entrarán en vigor los cupos de importación.

Aún con la oposición de los comercializadores de cárnicos, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación dos acuerdos uno por el que se da a conocer el cupo para importar carne de cerdo bajo el arancel-cupo y otro para carne de res.

La importación de carne de cerdo ya sea en canal, piernas, paletas, en trozos, sin deshuesar o en media canal no podrá rebasar las 51 mil tonelada anuales.

Lee también Bolsonaro sale del hospital y vuelve a prisión; Corte le niega arresto domiciliario

“Atendiendo a la estructura del mercado y a la necesidad de complementar el consumo nacional sin afectar las capacidades productivas internas, se estima conveniente establecer un nuevo cupo de importación de carne de cerdo”, dijo el texto del Acuerdo

En el Diario Oficial de la Federación se dijo que “atendiendo a la evolución reciente del mercado y con el propósito de complementar el consumo nacional sin inhibir la producción interna ni incrementar de manera excesiva la dependencia del exterior, se estima conveniente establecer un nuevo cupo de importación de carne de res”.

Por lo que el cupo máximo para importar libre de arancel carne de res en canal, medio canal, en cortes, trozos o sin deshuesar, será de 70 mil toneladas, que fue el promedio anual de las importaciones originarias de Brasil en 2024.

Hace unos días, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, dijo a EL UNIVERSAL que esta decisión es parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) “tenemos que garantizar que logremos para nuestro país una inflación manejable y reducida, para que no impacte a los hogares de menores ingresos”, expuso.

Lee también Corte suprema de Brasil rechaza prisión domiciliaria de Bolsonaro por motivos de salud

Ello, a pesar de que el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) dijo que la posibilidad de importar cárnicos de Brasil permitió la reducción de los precios de la res y el cerdo.

Cupo para arroz

Por otra parte, la dependencia publicó el Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para impulsar arroz paddy, lo que dijo permitirá “diversificar la proveeduría, generar mejores condiciones de competencia y contribuir a la estabilidad de precios, particularmente en beneficio de los consumidores de menor poder adquisitivo”.

El cupo que podrá importarse del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 será de 200 mil toneladas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv