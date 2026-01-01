Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

2026 inicia con nueva separación de basura; ¿habrá sanciones por incumplirla?

2026 inicia con nueva separación de basura; ¿habrá sanciones por incumplirla?

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Mundial 2026 eleva riesgos de ciberataques, alertan; ven a empresas poco preparadas

Mundial 2026 eleva riesgos de ciberataques, alertan; ven a empresas poco preparadas

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

México registra avance desigual en su desarrollo digital; centro y norte del país lideran

México registra avance desigual en su desarrollo digital; centro y norte del país lideran

Ángeles Verdes atiende hasta 50% más incidentes en carreteras por fiestas decembrinas

Ángeles Verdes atiende hasta 50% más incidentes en carreteras por fiestas decembrinas

Frontera entre Chiapas y Guatemala, disputa criminal de casi 20 años

Frontera entre Chiapas y Guatemala, disputa criminal de casi 20 años

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

La corte suprema de Brasil rechazó un pedido de prisión domiciliaria que por motivos de salud hizo el expresidente , preso por un intento de , según una resolución judicial publicada este jueves.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un “riesgo concreto de agravamiento” de la salud de Bolsonaro, de 70 años, hospitalizado desde hace más de una semana en Brasilia.

Elbrasileña fue operado de una hernia inguinal el 25 de diciembre y luego se sometió a un procedimiento contra sus recurrentes crisis de hipo.

Lee también

“A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud de Jair Messias Bolsonaro”, consideró en su decisión el juez .

El exmandatario (2019-2022) cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un frustrado plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra en 2022.

Se espera que reciba el alta este jueves, según sus médicos.

Lee también

Luego deberá regresar a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Preso desde noviembre, Bolsonaro lidia desde hace años con secuelas de una que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

Lee también

La defensa argumenta que el cuadro clínico del expresidente se agravó desde que la corte rechazó una solicitud similar de “humanitaria” hace semanas.

Los médicos sostienen que, además del cuadro inusual de crisis de hipo, padece apnea del sueño severa, gastritis, esofagitis y otras dolencias.

Pero el juez Moraes sostuvo que se registra “un cuadro clínico de mejora de las incomodidades que estaba sintiendo (...) como se apuntó en el informe de sus propios médicos” de esta semana.

Lee también

Bolsonaro sostiene que es inocente de los delitos de , armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado, por los que fue condenado.

La trama golpista contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares, según la corte.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026. Foto: Especial

Confirmado: estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista. Foto: IA

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana de turista: Cambios ‘ocultos’ y nuevos requisitos para tramitarla en 2026

Times Square 2026. Foto: Chat GPT

Año Nuevo 2026 en Times Square: Artistas confirmados, horario y cómo ver el show en vivo