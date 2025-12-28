Más Información

Río de Janeiro. El expresidente , condenado por golpismo, "continúa este domingo estable y sin hipo", pero en la noche del sábado sufrió de nuevo una crisis de este tipo de contracción involuntaria, informaron los médicos.

El líder de la brasileña también registró un aumento de la presión arterial, según el último boletín médico.

De acuerdo con los galenos, está confirmada para este lunes la cirugía para bloquear el nervio frénico, esta vez en el lado izquierdo, "para una evaluación posterior y resultados".

Inicialmente los médicos intentaron acabar con la crisis de hipo sin necesidad de cirugías, pero ante la fuerte crisis que sufrió el viernes en la noche optaron por realizar, el sábado, el bloqueo del lado derecho del nervio frénico, aunque el resultado hasta ahora no fue efectivo.

La crisis de hipo que sufre el expresidente, al parecer es derivada del ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Por el momento, Bolsonaro continuó este domingo con los cuidados postoperatorios de la cirugía de hernia inguinal a la que se sometió en Navidad.

El líder ultraderechista tendrá que seguir con la fisioterapia para su rehabilitación y con la profilaxis para prevenir la trombosis venosa y cuidados clínicos generales.

El exjefe de Estado (2019-2022) abandonó la semana pasada la celda donde cumple su pena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, para someterse a la cirugía de hernia inguinal bilateral, tras el aval del magistrado Alexandre de Moraes.

El líder ultraderechista fue ingresado al hospital privado D.F Star de la capital brasileña el 24 de diciembre y se espera que permanezca internado al menos por una semana.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor el progresista .

Además de la condena, el exmandatario está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

