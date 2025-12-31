Más Información

Brasilia. Los abogados del expresidente brasileño pidieron este miércoles a la Corte Suprema que le conceda prisión domiciliaria por "riesgo concreto de agravamiento" de su estado de salud, tras más de una semana hospitalizado en Brasilia.

, de 70 años, fue operado de una hernia inguinal el 25 de diciembre y luego se sometió a un procedimiento contra sus recurrentes crisis de hipo.

Los médicos dijeron el miércoles que estaba previsto que regrese el jueves a prisión en una sede policial en Brasilia.

Lee también:

"La permanencia de este paciente en un centro penitenciario tan pronto como salga del hospital lo sometería a un riesgo concreto de agravamiento repentino de su estado de salud", dice el documento de la solicitud, obtenido por la AFP.

La Corte Suprema condenó en septiembre al líder de extrema derecha a 27 años de prisión por liderar una trama golpista para impedir que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras las elecciones de 2022.

Preso desde noviembre, el expresidente (2019-2022) lidia desde hace años con secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

Imagen obtenida de la cuenta X del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, @jairbolsonaro, mientras comparte un mensaje desde un hospital en Natal, noreste de Brasil, el 12 de abril de 2025, tras sufrir una dolorosa obstrucción intestinal el viernes que lo obligó a abandonar una gira política. Bolsonaro, hospitalizado tras quejarse de un dolor abdominal insoportable, será trasladado el sábado a un hospital en Brasilia, anunció Rogerio Marinho, senador de su partido. Foto: AFP
Imagen obtenida de la cuenta X del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, @jairbolsonaro, mientras comparte un mensaje desde un hospital en Natal, noreste de Brasil, el 12 de abril de 2025, tras sufrir una dolorosa obstrucción intestinal el viernes que lo obligó a abandonar una gira política. Bolsonaro, hospitalizado tras quejarse de un dolor abdominal insoportable, será trasladado el sábado a un hospital en Brasilia, anunció Rogerio Marinho, senador de su partido. Foto: AFP

La defensa argumenta que el cuadro clínico del expresidente se agravó desde que la corte rechazó una solicitud similar de prisión domiciliaria "humanitaria" hace semanas.

"La ejecución penal no puede -ni debe- convertirse en instrumento de exposición indebida del condenado a riesgos médicos relevantes y evitables", argumentan los abogados en el documento.

Los médicos sostienen que, además del cuadro inusual de crisis de hipos, padece apnea del sueño severa, gastritis, esofagitis y otras secuelas de la puñalada.

Los procedimientos contra el hipo, realizados mediante bloqueos anestésicos del nervio frénico, no lograron "interrumpir totalmente las crisis", informó el miércoles a periodistas el cirujano Claudio Birolini.

Consultado sobre el estado anímico del exmandatario, el médico subrayó que "obviamente no está feliz".

Su ánimo "oscila mucho", complementó de su lado el cardiólogo Brasil Caiado, quien añadió que Bolsonaro "queda muy golpeado en las noches que pasa con hipo (...) y es claro que ya llegó aquí con un nivel emocional más deprimido".

"Serias complicaciones"

El informe médico que acompaña la solicitud de la defensa advierte que la ausencia de cuidados adecuados podría resultar en "serias complicaciones", incluidas neumonía, accidente cerebrovascular, crisis hipertensivas y deterioro de la función renal.

La defensa cita un precedente para reforzar su pedido: en mayo pasado, la corte concedió prisión domiciliaria humanitaria al expresidente Fernando Collor de Mello por motivos similares, también por apnea severa y edad avanzada.

Lee también:

Bolsonaro sostiene que es inocente de los cargos de organización criminosa armada, abolición violenta del Estado democrático y golpe de Estado, por los que fue sentenciado.

Según la Corte Suprema, la conspiración consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura de Lula.

El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares.

desa

