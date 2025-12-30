Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

São Paulo.- El expresidente de Brasil, , pasará este martes por un nuevo procedimiento quirúrgico para “reforzar” el bloqueo de un nervio del diafragma a fin de controlar sus , según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Esta será la tercera intervención en los últimos cuatro días a la que se someterá el exmandatario, todas ellas dirigidas para frenar las crisis de hipo que padece desde hace meses.

El líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de , ingresó en un hospital privado de Brasilia, previa autorización judicial, el pasado día 24 para corregir apenas una hernia inguinal bilateral.

Lee también

Se operó de la hernia el día de , de la que evoluciona correctamente.

Bolsonaro atraviesa nueva crisis de hipo, por lo será operado

A partir de ese momento, los médicos se centraron en las crisis de hipo, fruto al parecer de la decena de por las que ha pasado desde que un enfermo mental le asestó una puñalada en el abdomen en la campaña electoral de 2018.

Así, el sábado pasado se le bloqueó de forma parcial el nervio frénico derecho; y el lunes, el izquierdo.

Lee también

Sin embargo, en la mañana de este martes tuvo nuevos episodios de contracciones involuntarias del diafragma, según relató Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del exjefe de Estado (2019-2022).

Michelle Bolsonaro informó además que esos nuevos episodios no pararon hasta la tarde, frente a lo cual el equipo médico ha optado por “la realización de un refuerzo del bloqueo del nervio frénico”.

El 11 de septiembre pasado, el expresidente brasileño fue condenado por la Corte Suprema por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista.

Lee también

Desde finales de noviembre cumple la condena en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la con carácter “humanitario” ante su delicado estado de salud, pero, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026, ¿hasta cuándo me darán cita?

La visa H-1B

Guía definitiva para la visa de trabajo H‑1B en 2026: requisitos, costos y fechas clave

Visa de turista. Foto: Istock

¿Te quedas más tiempo del permitido en Estados Unidos? Con esta tecnología podrán descubrirte

Año Nuevo. iStock/Simon Dux

La gran fiesta del 250 aniversario de Estados Unidos llega a Times Square en Año Nuevo

Nueva York revela la nueva esfera de Times Square, 'Constelación', para recibir el Año Nuevo. Foto: EFE

¿Por qué cae la bola en Times Square? Historia y secretos de la tradición de Año Nuevo