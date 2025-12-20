La expresidenta Cristina Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires tras un dolor abdominal que sufrió este sábado por la tarde, según pudo confirmar La Nación de fuentes allegadas a la exmandataria.

Cristina Kirchner estaba en su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, cuando presentó una dolencia abdominal. Entonces, un equipo de médicos arribó al domicilio y, luego de evaluarla, definieron que era necesaria una evaluación más exhaustiva.

Con autorización judicial, la expresidenta fue llevada al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra en este momento.

Ese centro de salud es el que suele atender los problemas de salud de la exmandataria al menos desde 2021. Ese año se realizó ahí una histerectomía, una intervención que implica la resección quirúrgica del útero, y que es la última intervención médica a la jefa del Partido Justicialista (PJ) que se hizo pública.

La expresidenta está detenida con domiciliaria en su departamento sobre la calle San José 1111 como parte de la condena en su contra en la causa Vialidad. Debido a una serie de disposiciones de la Justicia, tiene limitadas las visitas y el tiempo de sus reuniones, como así también tiene colocada una tobillera electrónica.

Esta semana, la Justicia autorizó un pedido que hizo su defensa: la posibilidad de que acceda y permanezca por dos horas en la terraza de su edificio.

