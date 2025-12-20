Más Información

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Archivos Epstein, entre caras famosas y páginas censuradas; conclusiones de la publicación inicial de los documentos

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Cae en Azcapotzalco "El Basi", presunto integrante de Los Malportados; cuenta con dos ingresos al penal por robo

CDMX tendrá 15 verbenas navideñas con nacimientos monumentales, juegos de luces, música y más

Sídney.- Ahmed al Ahmed, el ciudadano de origen sirio que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de contra la comunidad judía, ha recibido una donación de 2.5 millones de dólares australianos (2.1 millones de dólares estadounidenses) mientras se recupera de heridas de bala en un hospital del sur de la ciudad.

"¿Me lo merezco?", preguntó postrado en su camilla cuando le entregaron el cheque, procedente de donaciones voluntarias de unas 44 mil personas mediante la conocida plataforma de financiación colectiva GoFundMe.

Así lo muestra un vídeo compartido el viernes por el encargado de darle el talón, el 'influencer' Zachery Dereniowski, que difunde actos caritativos en redes sociales.

Padre de dos hijos y propietario de una frutería, Ahmed se escondió detrás de unos vehículos y sorprendió a uno de los atacantes, con quien forcejeó hasta arrebatarle el rifle con el que disparaba contra un grupo que celebraba la festividad judía de Janucá en la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas de Australia.

Un total de 16 personas perdieron la vida en el atentado, entre ellos una niña de 10 años, un superviviente del holocausto y el hombre desarmado por Ahmed.

"Verdadero héroe australiano"

"En un momento de caos y peligro, Ahmed al Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros", señalaron los organizadores de la recoleta de donaciones.

Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI) por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pero ambos murieron en el intento.

Albanese destacó esta semana la herocidad de los tres y visitó a Ahmed al Ahmed en el hospital, a quien llamó "un verdadero héroe australiano".

Los presuntos perpetradores del atentado terrorista han sido identificados como padre e hijo: Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, de origen indio.

