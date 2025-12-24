¿Qué países no celebran la Navidad? Conoce la razón

Pensar en diciembre suele evocar imágenes de árboles decorados, reuniones familiares y celebraciones religiosas. Sin embargo, esta visión no es universal. Para millones de personas en distintas regiones del mundo, el 25 de diciembre transcurre sin festejos navideños oficiales.

La ausencia de esta celebración no responde a una sola causa, sino a un entramado de factores religiosos, políticos y culturales que reflejan la diversidad global.

En algunos casos, la Navidad no se celebra porque contradice la religión mayoritaria. En otros, el Estado ha decidido eliminar referencias religiosas del calendario oficial o sustituirlas por conmemoraciones cívicas. También existen gobiernos que restringen estas festividades como parte de un control ideológico más amplio.

Países donde la Navidad está prohibida o restringida

Arabia Saudita es uno de los ejemplos más conocidos. Al regirse por una interpretación estricta del islam, las celebraciones públicas de festividades no islámicas no están permitidas. Aunque en años recientes se ha observado cierta flexibilidad para comunidades extranjeras, la Navidad no forma parte del calendario público.

En Corea del Norte, la ausencia de Navidad responde a razones políticas. El régimen considera esta festividad como una influencia occidental y religiosa incompatible con su ideología estatal. Desde 2016, el 25 de diciembre fue resignificado para honrar a la abuela de Kim Jong un, reforzando el culto a la familia gobernante.

Somalia prohibió la celebración de la Navidad en 2015, argumentando que no forma parte de la cultura islámica del país y que podía representar un riesgo de seguridad ante la presencia de grupos extremistas. +

De manera similar, Brunéi aplica la ley sharia y sanciona con multas o prisión las celebraciones públicas navideñas, con el objetivo de preservar la identidad religiosa.

Tayikistán también impuso restricciones, especialmente en espacios educativos y públicos, prohibiendo decoraciones y eventos relacionados con la Navidad. En China, aunque no está prohibida, no es una festividad nacional y en algunas regiones se limitan celebraciones no autorizadas.

El caso de Uruguay y la secularización del Estado

Uruguay representa un ejemplo distinto dentro de América Latina. En 1919, como parte de un proceso de separación entre la Iglesia y el Estado, el gobierno eliminó la Navidad del calendario oficial y la reemplazó por el Día de la Familia. Aunque el 25 de diciembre sigue siendo feriado, la conmemoración es cívica y no religiosa.

Este modelo refleja una postura secular que prioriza lo institucional sobre lo confesional. A pesar de ello, muchas familias uruguayas celebran la Navidad de manera privada, manteniendo tradiciones culturales sin reconocimiento oficial.

Estos casos demuestran que la no celebración de la Navidad no implica una negación cultural, sino la afirmación de otras creencias, estructuras políticas y visiones del mundo. La diversidad de enfoques recuerda que las festividades, lejos de ser universales, están profundamente ligadas a la historia y la identidad de cada nación.

