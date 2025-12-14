Nairobi. Chabi Yayi, hijo del expresidente beninés y actual líder opositor Thomas Boni Yayi, fue detenido la pasada madrugada en su domicilio, informó este domingo su partido, Los Demócratas, una semana después del fallido golpe de Estado en ese país de África occidental.

En un comunicado, la formación señaló que Yayi, secretario nacional de Asuntos Exteriores del partido, “fue secuestrado de su domicilio aproximadamente a las 02:00 horas (igual GMT) por individuos uniformados”, sin que se sepa el motivo del arresto.

“Fue llevado a la Brigada Económica y Financiera y aún no se ha comunicado información formal a su familia ni a los representantes del partido. El Partido Los Demócratas condena enérgicamente este acto, que viola los principios del Estado de derecho y las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución, y expresa su preocupación por la integridad física de su responsable”, subrayó.

El partido exigió su “liberación inmediata” y pidió a las autoridades que “investiguen a fondo este secuestro, que se produce en un contexto nacional complejo”.

La detención ocurrió una semana después del fallido intento de golpe de Estado de un grupo de militares que buscaba derrocar al presidente de Benín, Patrice Talon.

Thomas Boni Yayi, que ejerció como presidente del país de 2006 a 2016, condenó el intento golpista en un discurso emitido en un vídeo.

Desde la intentona golpista, se han efectuado varias detenciones, incluidos participantes y el exministro de Defensa y figura de la oposición, Candide Azannai, bajo custodia policial por “conspiración contra la autoridad del Estado e incitación a la rebelión”.

Sin embargo, el teniente coronel Pascal Tigri, líder del golpe, frustrado con ayuda militar de la vecina Nigeria, sigue en libertad y en paradero desconocido.

