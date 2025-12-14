Más Información

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

“Vivimos con miedo todos los días en EU”

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

Aumento en la mortalidad infantil revela desigualdades

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Nairobi. Chabi Yayi, hijo del expresidente beninés y actual líder opositor , fue detenido la pasada madrugada en su domicilio, informó este domingo su partido, Los Demócratas, una semana después del fallido en ese país de África occidental.

En un comunicado, la formación señaló que Yayi, secretario nacional de Asuntos Exteriores del partido, “fue secuestrado de su domicilio aproximadamente a las 02:00 horas (igual GMT) por individuos uniformados”, sin que se sepa el motivo del arresto.

“Fue llevado a la Brigada Económica y Financiera y aún no se ha comunicado información formal a su familia ni a los representantes del partido. El Partido Los Demócratas condena enérgicamente este acto, que viola los principios del y las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución, y expresa su preocupación por la integridad física de su responsable”, subrayó.

El partido exigió su “liberación inmediata” y pidió a las autoridades que “investiguen a fondo este secuestro, que se produce en un contexto nacional complejo”.

La detención ocurrió una semana después del fallido intento de golpe de Estado de un grupo de militares que buscaba derrocar al presidente de , Patrice Talon.

Thomas Boni Yayi, que ejerció como presidente del país de 2006 a 2016, condenó el intento golpista en un discurso emitido en un vídeo.

Desde la intentona golpista, se han efectuado varias detenciones, incluidos participantes y el exministro de Defensa y figura de la oposición, Candide Azannai, bajo custodia policial por “conspiración contra la autoridad del Estado e incitación a la rebelión”.

Sin embargo, el teniente coronel , líder del golpe, frustrado con ayuda militar de la vecina Nigeria, sigue en libertad y en paradero desconocido.

