Cotonú. El ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, anunció que ha fracasado el intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares en ese país de África occidental.

"En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República", afirmó Seidou en un breve mensaje emitido por la televisión pública.

"Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento", subrayó el ministro.

Detención de militares

Al menos trece militares que formaban parte del grupo de amotinados que irrumpió este domingo en la Oficina de Radio y Televisión de Benín (RTB) en Cotonú, capital del país, durante el intento de golpe de Estado fueron detenidos, según informó a EFE una fuente del Ejército.

“Entre ellas se encuentra un exsoldado dado de baja del servicio. Sin embargo, el teniente coronel Pascal Tigri, quien dirigió la operación armada en la cadena de televisión, y otro miembro han huido”, dijo a EFE una fuente militar, que solicitó anonimato.

El grupo de golpistas que tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar al presidente beninés, Patrice Talon, fueron reducidos por la Guardia Republicana, que logró restablecer el orden en el edificio, según informaron medios locales.

La intentona golpista

La alocución se emitió después de que un grupo de militares asegurara este domingo haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituido al presidente, Patrice Talon.

En un comunicado leído en la televisión pública en la capital, Cotonú, los militares dijeron hablar en nombre del Comité Militar para la Refundación de la República.

"El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú", aseguraron los uniformados.

La situación se tornó confusa porque una fuente cercana al Ejército beninés, que solicitó el anonimato, dijo a EFE que las fuerzas leales a Talon habían recuperado el control e indicó que el presidente se encontraba a salvo.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública donde, al parecer, fueron reducidos los golpistas.

Condenan golpe de Estado

La Unión Africana y la Cedeao condenan el intento de golpe de Estado

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Yousouf, condenó "de manera enérgica e inequívoca" el intento de golpe de Estado.

En un comunicado, Yousouf enfatizó que "cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye una grave violación de los principios y valores fundamentales de la Unión Africana".

El jefe de la Comisión (secretariado) instó a "todos los actores involucrados en el intento de golpe a cesar de inmediato todas sus actividades ilegales, respetar plenamente la Constitución de Benín y regresar sin demora a sus cuarteles y a sus legítimas funciones profesionales".

También la La Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) condenó “enérgicamente” el intento de golpe de Estado en Benín y elogió al Gobierno del presidente Patrice Talon por restablecer el orden.

“La Cedeao condena enérgicamente este acto inconstitucional, que constituye una subversión de la voluntad del pueblo beninés”, indicó el bloque regional de doce países de África occidental, entre ellos Benín, en un comunicado.

La Comisión "exige el pleno respeto de la Constitución de Benín y elogia los esfuerzos realizados por el Gobierno y las Fuerzas Armadas para controlar la situación", subrayó la nota oficial.

Elecciones el año que viene

Tras llegar al poder en 2016, Talon, reelegido presidente en 2021, lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Dos de los principales adversarios del jefe de Estado, Joël Aivo y Reckya Madougou, siguen encarcelados después de ser condenados a 10 y 20 años de prisión, respectivamente, a finales de 2021.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026.

El ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, ha sido designado candidato presidencial para los comicios por la coalición oficialista de Talon, de 67 años y quien no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.

La intentona golpista ocurrió después de que los militares dieran el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado exitoso en otro país de África occidental, Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero.

