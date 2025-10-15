Más Información

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

entró en una nueva era de gobierno militar, después de que una unidad de élite del ejército tomara el poder tras la dramática destitución del presidente por abandono de sus funciones.

El contingente militar CAPSAT asumió el poder el martes, momentos después de que los parlamentarios votaran por abrumadora mayoría a favor de la de Rajoelina, quien parecía haber huido de la nación insular del este de África.

El mandatario enfrentó más de dos semanas de encabezadas por jóvenes manifestantes furiosos con la élite gobernante.

La capital, Antananarivo, amaneció tranquila el miércoles, aunque con cierta sobre el futuro.

El coronel Michael Randrianirina, comandante de CAPSAT y nuevo presidente de facto de este empobrecido país, afirmó el martes que la transición duraría menos de dos años e incluiría la reestructuración de las principales instituciones.

La supervisará un comité formado por oficiales del, la gendarmería y la policía.

Randrianirina, un crítico abierto de la administración de Rajoelina, prometió elecciones en un plazo de 18 a 24 meses y dijo que el comité buscaría un "primer ministro de consenso" para formar un nuevo gobierno.

El Tribunal Constitucional validó su autoridad tras aceptar el voto contra Rajoelina.

La presidencia denunció "un claro intento de " e insistió en que Rajoelina, cuyo paradero se desconoce y que fue visto por última vez en público hace una semana, "sigue plenamente en el cargo".

La dijo el martes estar esperando a que "se calmen las aguas", pero que está "preocupada por cualquier cambio inconstitucional de poder".

"Los que tomaron el poder deberían respetar y proteger los derechos de todo el pueblo malgache", afirmó, por su parte, Human Rights Watch.

"Aprenda de esto"

Las protestas comenzaron el 25 de septiembre por los constantes cortes de agua y de electricidad, aunque poco a poco fueron incluyendo denuncias contra la , los responsables políticos y la falta de oportunidades en el país.

El movimiento juvenil que inició las movilizaciones acogió con satisfacción la intervención de Randrianirina.

"Me siento realmente aliviada de que Andry Rajoelina ya no esté en el poder", declaró a AFP, una empresaria que solo se identificó como Muriella en la ciudad norteña de Antsiranana, donde decenas de personas, en su mayoría jóvenes, bailaban en las calles tras el de su destitución.

"Esto también es un mensaje para su sucesor: aprenda de esto y no cometa los mismos errores", agregó.

Rajoelina, reelegido en 2023 en una votación boicoteada por la oposición, llegó al poder en 2009 tras un golpe de Estado respaldado por el ejército que fue condenado por la comunidad internacional.

Ante las informaciones de que había recibido ayuda de -la antigua potencia colonial- para abandonar el país, afirmó que se encontraba en un "lugar seguro".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

