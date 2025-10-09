Más Información

Congreso de Perú aprueba la destitución de la presidenta Dina Boluarte

Asesinan a hombre argentino que conducía una camioneta de alta gama tras intento de asalto en la MH

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan

Corte rechaza analizar amparo sobre corridas de toros en CDMX; seis ministros se pronuncian en contra de atraer el proyecto

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Reportan hallazgo del cuerpo sin vida de Itzel Díaz González; estaba dentro de cisterna del domicilio de hombre con quien salió a cenar

El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

"En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión. La mandataria se rehusó a ejercer su derecho a la defensa.

