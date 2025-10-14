Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

Damnificados de Poza Rica denuncian presencia de chapopote tras inundación; piden a Pemex evaluar daños

Damnificados de Poza Rica denuncian presencia de chapopote tras inundación; piden a Pemex evaluar daños

Sheinbaum visita Querétaro e Hidalgo, estados afectados por lluvias; "nos comprometimos a ayudar a todos", afirma

Sheinbaum visita Querétaro e Hidalgo, estados afectados por lluvias; "nos comprometimos a ayudar a todos", afirma

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

“Dejaron sola a la ciudad que tanto les dio con su petróleo”; habitantes de Poza Rica denuncian abandono

“Dejaron sola a la ciudad que tanto les dio con su petróleo”; habitantes de Poza Rica denuncian abandono

Antananarivo.- La Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) de Madagascar votó a favor de destituir al presidente malgache, Andry Rajoelina, quien huyó a un "lugar seguro" tras la grave crisis por las protestas populares que sacuden el país, apoyadas por una poderosa unidad militar insurrecta.

En la votación, en la que participaron 131 diputados de un total de 163, 130 aprobaron la destitución, informó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Siteny Randrianasoloniaiko, pese a que el presidente había emitido este mañana un decreto para disolver la Cámara Baja.

Randrianasoloniaiko consideraba que el decreto emitido por Rajoelina carece de validez legal por la falta de sello oficial y la firma del presidente.

El mandatario, que este lunes confirmó que ha huido a un "lugar seguro", emitió esta mañana un decreto para disolver la Cámara Baja en anticipación a una votación impulsada por la oposición para forzar su destitución.

En un comunicado, la Presidencia subrayó que la reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional "carece de fundamento jurídico y es contraria a lo dispuesto en (...) la Constitución".

"En consecuencia, cualquier deliberación o decisión resultante de una reunión celebrada en violación de las disposiciones constitucionales se considera nula y sin valor", advirtió la Presidencia.

Lee también

Presidente de Madagascar huye del país

En su cuenta de la red social X, Rajoelina, de 51 años, confirmó que la emisión del decreto "es necesaria para restablecer el orden en nuestra nación y fortalecer la democracia".

En un vídeo emitido en la página de la Presidencia en la red social Facebook a última hora del lunes, el mandatario confirmó que ha huido a un "lugar seguro" para proteger su vida, sin precisar ese sitio aunque dio a entender que puede encontrarse fuera del país.

El mensaje del mandatario se publicó después de que la emisora Radio Francia Internacional (RFI) informase de que Rajoelina abandonó el domingo este país insular del sudeste de África a bordo de un avión militar francés.

La Presidencia malgache denunció este domingo un intento de golpe de Estado después que grupos de soldados se unieran este sábado a miles de manifestantes antigubernamentales que protestan desde el pasado 25 de septiembre en el país.

Una unidad militar insurrecta, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), aseguró este domingo haber tomado el control de las Fuerzas Armadas.

Lee también

Este sábado, después de que esta unidad pidiera "desobedecer" cualquier orden de disparar contra la población, grupos de militares en vehículos blindados se sumaron a miles de manifestantes en una nueva jornada de protestas masivas en Antananarivo.

El CAPSAT ya participó en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los recurrentes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se tornaron antigubernamentales y exigían ahora la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta el jefe de Estado desde su reelección en 2023.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo. Foto: Canva / Infonavit / Secretaria de Bienestar

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo?

INAPAM ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo 2025 de 3 mil pesos. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo de 3 mil pesos?

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?