Más Información

Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR; Senado alista reanudación de sesión para dar trámite

Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR; Senado alista reanudación de sesión para dar trámite

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Caso Carlos Manzo avanza; escoltas y “El Licenciado” quedan vinculados a proceso por homicidio

Caso Carlos Manzo avanza; escoltas y “El Licenciado” quedan vinculados a proceso por homicidio

Cinco marinos resultan heridos tras explosión de embarcación en Marina Cozumel; manipulaban combustible

Cinco marinos resultan heridos tras explosión de embarcación en Marina Cozumel; manipulaban combustible

Lo que se sabe hasta el momento del papel de "El Goofy" en el asesinato del abogado David Cohen

Lo que se sabe hasta el momento del papel de "El Goofy" en el asesinato del abogado David Cohen

¿Qué pasa con los gatitos de Los Pinos?; piden ayuda para Presicat y más felinos que vivían en el recinto

¿Qué pasa con los gatitos de Los Pinos?; piden ayuda para Presicat y más felinos que vivían en el recinto

Asesinan a custodio de traslado de valores en calles de alcaldía Cuauhtémoc, confirma SSC; buscan a los responsables

Asesinan a custodio de traslado de valores en calles de alcaldía Cuauhtémoc, confirma SSC; buscan a los responsables

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Los militares de anunciaron este jueves el nombramiento de un general como presidente interino del país, al día siguiente de un golpe en el que detuvieron al mandatario saliente e interrumpieron el proceso electoral en curso.

El nombramiento del general Horta N'Tam como presidente y jefe de la junta golpista es por un año, precisaron los militares en una conferencia de prensa en .

El golpe se suma a otros ocurridos desde 2020 en la región, concretamente en los vecinos Mali, , Níger y Guinea-Conakry.

Lee también

"Acabo de ser investido para dirigir el Alto mando", dijo el general Horta N'Tam, hasta ahora jefe del Estado Mayor del ejército de tierra, poco después de prestar juramento en el cuartel general de las fuerzas armadas, constataron periodistas de AFP.

"Guinea-Bisáu atraviesa un período muy difícil de su historia. Las medidas que se imponen son urgentes e importantes, y requieren la participación de todos", declaró el nuevo presidente de esta transición.

El golpe del miércoles se produjo la víspera de la esperada publicación de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas, celebradas el pasado domingo.

Tanto el presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, como el opositor Fernando Dias de Costa reivindicaban la victoria.

El presidente Umaro Sissoco Embalo, destituido el miércoles, llegó "sano y salvo" a Senegal el jueves a bordo de un avión fletado por ese país, anunció el ministerio de Relaciones exteriores senegalés en un comunicado.

Inestabilidad, pobreza y narcotráfico

En su primera comunicación el miércoles, los militares anunciaron que habían tomado "el control total del país", así como la detención del presidente saliente Embalo y la suspensión del proceso electoral en curso.

"Lo que nos ha empujado a hacerlo (el golpe) es el ánimo de garantizar la seguridad a nivel nacional y restablecer el orden", dijo el miércoles a la prensa el general Denis N'Canha, jefe del gabinete militar de la presidencia.

Lee también

El general argumentó que los servicios de inteligencia detectaron "un plan destinado a desestabilizar el país, con la implicación de los barones nacionales de la droga". Según dijo, ese plan incluía la introducción de armas en el territorio "para alterar el orden constitucional".

Guinea-Bisáu, un país empobrecido de apenas 2.2 millones de habitantes, sufre problemas de corrupción y es conocido por ser una importante plataforma del narcotráfico entre Sudamérica y Europa, una lacra favorecida por su inestabilidad política crónica.

Dinis N'Tchama, portavoz militar de Guinea Bisáu, en la capital Bisáu, el 26 de noviembre del 2025. Foto: AP/Archivo
Dinis N'Tchama, portavoz militar de Guinea Bisáu, en la capital Bisáu, el 26 de noviembre del 2025. Foto: AP/Archivo

También fue detenido el miércoles, según dos fuentes cercanas, el líder opositor Domingos Simoes Pereira, al que la Corte Suprema no permitió concurrir como candidato presidencial.

Este país lusófono de occidental ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

El jueves podían verse numerosos retenes militares en las grandes avenidas de la capital, Bisáu.

Lee también

Los soldados verificaban de manera sistemática los vehículos, y vigilaban atentamente toda la zona situada alrededor del palacio presidencial, donde la población fue presa del pánico la víspera al escuchar disparos, al inicio del golpe.

La circulación era muy escasa, y la mayoría de tiendas estaban cerradas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente CDMX: ¿Cómo puedo obtener en línea y digital? Paso a paso. Foto: Adobe

Licencia permanente CDMX: ¿Cómo puedo obtenerla en línea y digital? Paso a paso

Renovación de visa americana. iStock

¿Cómo saber por qué te negaron la visa americana de turista? Así puedes averiguarlo

Happy Thanksgiving Day. iStock/ Choreograph

¿Qué significa el Thanksgiving? Por qué se celebra, historia, frases e imágenes para enviar

Pensión Bienestar para Adultos Mayores ¿Habrá aumento en 2026 Lo que sabe sobre el monto y el calendario de pagos. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Habrá aumento en 2026? Lo que se sabe sobre el monto y el calendario de pagos

Estos programas Bienestar que no entregarán tarjeta sin CURP certificada: ¿cómo obtenerla rápido? Foto: Banco del Bienestar / RENAPO

Estos programas Bienestar no entregarán tarjeta sin CURP certificada: ¿cómo obtenerla rápido?