Los militares de Guinea-Bisáu anunciaron este jueves el nombramiento de un general como presidente interino del país, al día siguiente de un golpe en el que detuvieron al mandatario saliente e interrumpieron el proceso electoral en curso.

El nombramiento del general Horta N'Tam como presidente y jefe de la junta golpista es por un año, precisaron los militares en una conferencia de prensa en Bisáu.

El golpe se suma a otros ocurridos desde 2020 en la región, concretamente en los vecinos Mali, Burkina Faso, Níger y Guinea-Conakry.

"Acabo de ser investido para dirigir el Alto mando", dijo el general Horta N'Tam, hasta ahora jefe del Estado Mayor del ejército de tierra, poco después de prestar juramento en el cuartel general de las fuerzas armadas, constataron periodistas de AFP.

"Guinea-Bisáu atraviesa un período muy difícil de su historia. Las medidas que se imponen son urgentes e importantes, y requieren la participación de todos", declaró el nuevo presidente de esta transición.

En #GuineeBissau 🇬🇼, le général #Horta N'Tam a été officiellement installé ce jeudi comme président de la transition, pour une période d'un an, à la suite du coup d'État.

El golpe del miércoles se produjo la víspera de la esperada publicación de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas, celebradas el pasado domingo.

Tanto el presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, como el opositor Fernando Dias de Costa reivindicaban la victoria.

El presidente Umaro Sissoco Embalo, destituido el miércoles, llegó "sano y salvo" a Senegal el jueves a bordo de un avión fletado por ese país, anunció el ministerio de Relaciones exteriores senegalés en un comunicado.

Inestabilidad, pobreza y narcotráfico

En su primera comunicación el miércoles, los militares anunciaron que habían tomado "el control total del país", así como la detención del presidente saliente Embalo y la suspensión del proceso electoral en curso.

"Lo que nos ha empujado a hacerlo (el golpe) es el ánimo de garantizar la seguridad a nivel nacional y restablecer el orden", dijo el miércoles a la prensa el general Denis N'Canha, jefe del gabinete militar de la presidencia.

El general argumentó que los servicios de inteligencia detectaron "un plan destinado a desestabilizar el país, con la implicación de los barones nacionales de la droga". Según dijo, ese plan incluía la introducción de armas en el territorio "para alterar el orden constitucional".

Guinea-Bisáu, un país empobrecido de apenas 2.2 millones de habitantes, sufre problemas de corrupción y es conocido por ser una importante plataforma del narcotráfico entre Sudamérica y Europa, una lacra favorecida por su inestabilidad política crónica.

Dinis N'Tchama, portavoz militar de Guinea Bisáu, en la capital Bisáu, el 26 de noviembre del 2025. Foto: AP/Archivo

También fue detenido el miércoles, según dos fuentes cercanas, el líder opositor Domingos Simoes Pereira, al que la Corte Suprema no permitió concurrir como candidato presidencial.

Este país lusófono de África occidental ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

El jueves podían verse numerosos retenes militares en las grandes avenidas de la capital, Bisáu.

Los soldados verificaban de manera sistemática los vehículos, y vigilaban atentamente toda la zona situada alrededor del palacio presidencial, donde la población fue presa del pánico la víspera al escuchar disparos, al inicio del golpe.

La circulación era muy escasa, y la mayoría de tiendas estaban cerradas.

