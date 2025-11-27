Más Información

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Caso Carlos Manzo avanza; escoltas y “El Licenciado” quedan vinculados a proceso por homicidio

Caso Carlos Manzo avanza; escoltas y “El Licenciado” quedan vinculados a proceso por homicidio

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

¿Qué pasa con los gatitos de Los Pinos?; piden ayuda para Presicat y más felinos que vivían en el recinto

¿Qué pasa con los gatitos de Los Pinos?; piden ayuda para Presicat y más felinos que vivían en el recinto

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevas rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevas rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

Se registra microsismo de 2.3 de magnitud en la Álvaro Obregón

Se registra microsismo de 2.3 de magnitud en la Álvaro Obregón

Miami.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este jueves en el Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, para agradecer a las tropas por enfrentar a los carteles del narcotráfico, en medio de la creciente tensión con Venezuela.

Hegseth, quien sirvió comida por el , resaltó la "valentía" de los militares al recordar también a los dos elementos de la Guardia Nacional heridos en el tiroteo del miércoles en Washington D.C.

"Ya sea en la capital de nuestra nación, patrullando a pie, o en el mar en el hemisferio de nuestra nación, interceptando a los cárteles, defendiendo al pueblo estadounidense, estamos agradecidos con ustedes", manifestó el funcionario, según un video compartido por el Departamento de Guerra (DOW, en inglés) en redes sociales.

Lee también

Fotografía cedida por la Marina de Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el1 de octubre de 2025. Foto: EFE
Fotografía cedida por la Marina de Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el1 de octubre de 2025. Foto: EFE

EU usará aeropuertos dominicanos en operación Lanza del Sur para combatir al narco

La visita de Hegseth al USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe desde el 16 de noviembre, ocurre un días después de su viaje a República Dominicana, donde anunció que Estados Unidos usará dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región en la operación Lanza del Sur.

Además, cuestionado por Venezuela, el funcionario reiteró el miércoles a la prensa que Washington va a "perseguir a los narcoterroristas" porque tiene "todo el derecho del mundo".

Aunque ahora no mencionó a Venezuela, Hegseth agradeció "a los hombres y mujeres que están en este momento en la cubierta de vuelo" del USS Gerald R. Ford, con capacidad para 4 mil 500 tripulantes y 70 aviones, por lo que la Marina de Estados Unidos lo considera la "plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo".

"Todos nosotros (en el Pentágono) trabajamos para ustedes. Trabajamos para facilitar que ustedes sean los guerreros más preparados, más capaces y más letales que nuestra nación necesita", dijo el secretario a las tropas.

Lee también

En vísperas de su visita, aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de EU, cuyo gobierno declaró el lunes como terrorista a una organización que llama y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Además, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar para Adultos Mayores ¿Habrá aumento en 2026 Lo que sabe sobre el monto y el calendario de pagos. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Habrá aumento en 2026? Lo que se sabe sobre el monto y el calendario de pagos

Happy Thanksgiving Day. iStock/ Choreograph

¿Qué significa el Thanksgiving? Por qué se celebra, historia, frases e imágenes para enviar

Stranger Things 5. Foto: (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Hawkins existe? Estos son los lugares donde se filmó Stranger Things y que puedes conocer

Renovación de visa americana. iStock

¿Cómo saber por qué te negaron la visa americana de turista? Así puedes averiguarlo

3I/ATLAS: ONU confirma rastreo con plan de defensa planetaria (IAWN), ¿investigará si es una nave extraterrestre? Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS: ONU confirma rastreo con plan de defensa planetaria (IAWN), ¿investigará si es una nave extraterrestre?