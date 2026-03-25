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El pleno de la aprobó en lo general y particular, sin modificaciones, la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, e imponer un límite que no debe exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal.

Después de seis horas y media, sin que ninguna reserva fuera aceptada por Morena, se emitieron 363 votos a favor y 64 en contra y 25 abstenciones. Y fue enviada a los Congresos locales para su aprobación.

Incluso, la mayoría desechó dos reservas su aliado, el PT, que proponían eliminar el artículo transitorio que establece la retroactividad de la reforma, y otro para excluir al personal técnico de Pemex que no está incluido en el Apartado B.

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Previamente, a las 14:47 horas, el pleno avaló el dictamen en lo general por unanimidad, por 458 votos a favor. Y aunque PAN y PRI apoyaron la reforma, se manifestaron en contra de que se aplique la retroactividad.

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bmc

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