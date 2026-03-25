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Este miércoles 25 de marzo, el gobierno de México reanudó los envíos de paquetería con destino a Estados Unidos, bajo nuevas disposiciones establecidas por la administración de y con la normativa de la operación postal internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México indicaron que entraron nuevos requisitos para el envío de mercancía, como el cargo de un 10% sobre el valor declarado del paquete como impuesto cobrado por el gobierno estadounidense.

Apuntaron que "en compromiso con la ciudadanía", Correos de México mantendrá los mismos costos de envío.

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Además, las nuevas medidas establecen un valor máximo de 800 dólares por envío y un peso máximo de 20 kilogramos, así como una declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos.

"Los envíos se realizarán directamente de México a Estados Unidos sin existir otro país como intermediario", destacaron.

El Gobierno de México refrendó su compromiso de brindar un servicio "confiable, transparente y accesible", facilitando la conexión entre familias y comunidades en ambos países.

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Correos de México reactivó en septiembre del año pasado el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos, luego de que nuestro país anunció en agosto pasado la suspensión de envíos postales y paquetería a ese país, ante una nueva medida del gobierno de Donald Trump.

El 27 de agosto de 2025, el Gobierno de suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis”.

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bmc

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