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En el marco de la organización del Mundial 2026 y pese a las diversas mesas de negociación con el gobierno federal desde el año pasado, convocaron a otro paro nacional ante la falta de soluciones.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL
David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), indicó que el paro sería después de Semana Santa, el próximo 6 de abril para “paralizar todo”.

“Ese paro nacional iniciaría el día 6 de abril, para que vean que no somos tan inconscientes, pues que pasen la famosa Semana Santa, que todo el mundo salga a pasear, todo el mundo salga a vacacionar. Tenemos la necesidad de volvernos a manifestarnos”, dijo al acusar falta de interés de las autoridades en sus demandas.

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Estévez acusó inseguridad en carreteras, desapariciones de transportistas y extorsiones de autoridades.

El líder de los transportistas señaló que tanto la agricultura como el transporte son sectores clave de la economía de México: “Y si a esto le abonamos la subida del combustible en todos lados. Alguien dijo por ahí, de una cámara empresarial, que no nos preocupáramos, que tenía reservas importantes para amortiguar este golpe que hoy tenemos por lo de guerra del Medio Oriente, no es cierto”.

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bmc

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