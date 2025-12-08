Más Información

Varias personas murieron en durante el intento fallido de golpe de Estado del domingo, anunció el Gobierno este lunes tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Un grupo de militares con anunció el domingo por la mañana en la televisión nacional la destitución del presidente, Patrice Talon.

Los uniformados argumentaron su operación por el "deterioro constante" de la seguridad en este pequeño país costero del oeste de África, que en los últimos años ha registrado un repunte de la violencia yihadista, sobre todo en el norte.

Pero, horas después, el presidente Talon apareció en la televisión para asegurar al país que la situación estaba "bajo control".

Algunos golpistas siguen fugitivos y otros fueron detenidos, mientras que esta región de África se moviliza para brindar ayuda, especialmente militar.

"El grupúsculo de soldados que organizó el motín había planeado destituir al propio presidente de la República, someter a las instituciones de la República y poner en tela de juicio el orden establecido", indicó el secretario general del Gobierno, Edouard Ouin-Ouro, en el informe del Consejo de Ministros.

"En un primer momento, se propusieron neutralizar o secuestrar a algunos oficiales generales y superiores del ejército", añadió.

Gobierno retoma control de bases militares

El domingo por la mañana se produjeron "violentos enfrentamientos" entre los amotinados y la Guardia Republicana en la residencia del presidente Talon, que se saldaron con "víctimas en ambos bandos", declaró.

El informe también menciona la muerte de la esposa del director del gabinete militar del presidente, el general Bertin Bada, "herida mortalmente" unas horas antes en otro asalto llevado a cabo por los golpistas.

El gobierno añadió que retomó el control de la base de Togbin, en pleno Cotonú, donde llevó a cabo "bombardeos aéreos selectivos y quirúrgicos, sin poner en peligro los barrios circundantes".

Benín obtuvo ayuda militar del ejército nigeriano y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que anunció el despliegue de soldados de cuatro países de la región.

