Cotanúa. "La situación está totalmente bajo control", declaró el presidente beninés Patrice Talon el domingo por la noche en la televisión nacional, tras un intento de golpe de Estado ocurrido en la mañana y que las autoridades aseguraron haber frustrado.

"Quiero asegurarles que la situación está completamente bajo control e invitarlos a retomar con tranquilidad sus actividades desde esta misma noche. La seguridad y el orden público serán mantenidos en todo el territorio nacional", añadió el mandatario, antes de subrayar que "esta traición no quedará impune".

Durante la madrugada los habitantes de Benín, un país de África occidental que se encuentra entre Togo y Nigeria, se levantaron con un anuncio pregrabado de la Oficina de Radio y Televisión de Benín (RTB), en el que unos ocho uniformados afirmaban que el llamado “Comité Militar para la Refundación de la República” había decidido destituir a Talon y tomar el control del país.

Lee también: Benín frustra golpe de Estado; arrestan a 13 militares tras asalto a TV pública

“El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El Teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú (capital del país)”, informaba uno de los militares en un video pregrabado que se repitió en bucle durante horas.

Aunque las autoridades no informaron de enfrentamientos, la embajada de Francia en Benín indicó que durante la mañana se reportaron “disparos en Camp Guezo”, un cuartel militar cerca de la residencia oficial del presidente, y pidió a sus nacionales en el país permanecer en sus casas.

There is a coup ongoing in Benin 🇧🇯



Soldiers led by Lieutenant Pascal Tigri announce that they have taken over the country.



They have suspended all political parties and announced the closure of land, sea and air borders.



Benin is one of West Africa's most peaceful countries. pic.twitter.com/mGmntV0TDl — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 7, 2025

Ministro del Interior señala que intento de golpe de Estado fracasó

La Embajada de Estados Unidos comunicó que estaba "monitoreando los informes de tiroteos en Cotonú, así como datos no confirmados de un golpe de Estado por parte de militares", y recomendó a sus nacionales evitar “la zona, especialmente Cotonú y las áreas cercanas al complejo presidencial”.

El ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, anunció en el mismo plató de televisión, donde de madrugada varios uniformados afirmaban que habían tomado el poder, que el intento de golpe por parte de “un pequeño grupo de soldados” amotinados fracasó.

“Un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República”, afirmó Seidou en un breve mensaje emitido por RTB.

Lee también: Roban 8 grabados de Henri Matisse de biblioteca de Sao Paulo

"Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento. Por lo tanto, el gobierno invita a la población a continuar con sus actividades con normalidad", añadió Seidou, sin facilitar más detalles.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública, donde una fuente del Ejército confirmó a EFE que al menos trece de los militares golpistas fueron detenidos, entre ellos un exsoldado dado de baja del servicio. Sin embargo, el teniente coronel Pascal Tigri, señalado como líder del grupo, escapó junto a otro amotinado.

Condena internacional

La Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) condenó “enérgicamente” el intento de golpe de Estado, al que calificó de una “subversión de la voluntad del pueblo beninés”.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Yousouf, también condenó "de manera enérgica e inequívoca" el intento de golpe y subrayó que "cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye una grave violación de los principios y valores fundamentales de la Unión Africana".

Lee también Benjamin Netanyahu prevé pasar "muy pronto" a la segunda fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, se sumó al rechazo del intento de golpe de Estado y pidió "respetar el proceso democrático" de cara a las elecciones del próximo año.

“Siguiendo a la Cedeao, condeno firmemente las acciones de un grupo militar que pretende tomar el poder por la fuerza en Benín", afirmo el ministro belga a través de sus redes sociales.

Nigeria Condemns Attempted Unconstitutional Change of Government in the Republic of Benin. pic.twitter.com/TEbNlGQcHS — Presidency Nigeria (@NGRPresident) December 7, 2025

Talon, de 67 años, llegó al poder en 2016, fue reelegido presidente en 2021, cuando lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, aunque sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no se presentará, ya que agotó los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.

En su lugar, el ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni fue designado candidato presidencial para los comicios por la coalición oficialista de Talon.

Este intento golpista sucedió después de que militares de Guinea-Bissau, otro país de África occidental, tomaran el poder el 26 de noviembre pasado, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm