Sao Paulo. Ocho grabados del artista francés Henri Matisse y cinco del brasileño Candido Portinari fueron robados de una biblioteca de la metrópolis brasileña de Sao Paulo, informó este domingo la alcaldía.

Según medios locales, dos hombres armados invadieron la Biblioteca Mário de Andrade de la ciudad y escaparon con las obras de arte.

Según la Policía Militar, los guardias de seguridad y guardias municipales que patrullaban la entrada de la biblioteca fueron sometidos, los delincuentes ingresaron, robaron los cuadros y huyeron hacia el Valle de Anhangabaú.

Lee también VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

En un comunicado enviado a O GLOBO, la Secretaría de Cultura y Economía Creativa informa que las obras exhibidas cuentan con una póliza de seguro vigente y que el recinto cuenta con un equipo de seguridad y un sistema de cámaras de seguridad. Todo el material que pueda ser útil para la investigación se está entregando a las autoridades policiales.

Nadie resultó herido y hasta el momento no se ha detenido a nadie, y la Policía Militar está buscando en la zona para identificar a los sospechosos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss