Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

FGR investiga coche bomba en Coahuayana, Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Policía atropella a menor y huye en Jonacatepec, Morelos; habitantes toman la presidencia municipal y queman árbol de Navidad

Sheinbaum: se mantendrá la relación entre México y EU ante revisión del T-MEC; "ambas economías se necesitan", afirma

Sao Paulo. Ocho grabados del artista francés y cinco del brasileño Candido Portinari fueron robados de una biblioteca de la metrópolis brasileña de , informó este domingo la alcaldía.

Según medios locales, dos hombres armados invadieron la Biblioteca Mário de Andrade de la ciudad y escaparon con las obras de arte.

Según la Policía Militar, los y guardias municipales que patrullaban la entrada de la biblioteca fueron sometidos, los delincuentes ingresaron, robaron los cuadros y huyeron hacia el Valle de Anhangabaú.

En un comunicado enviado a O GLOBO, la Secretaría de Cultura y Economía Creativa informa que las obras exhibidas cuentan con una póliza de seguro vigente y que el recinto cuenta con un equipo de seguridad y un sistema de . Todo el material que pueda ser útil para la investigación se está entregando a las autoridades policiales.

Nadie resultó herido y hasta el momento no se ha detenido a nadie, y la está buscando en la zona para identificar a los sospechosos.

ss

