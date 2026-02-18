Más Información

EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Sheinbaum se reúne con Martina L. Cheung, directora de S&P Global; dialogan sobre IA y economía

, embajador de Estados Unidos en México, anunció una por 40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en nuestro país, para el fortalecimiento del sistema alimentario.

Esta inversión, declaró el embajador, refuerza el liderazgo estadounidense en , además que fortalece los sistemas alimentarios a nivel global.

"La seguridad alimentaria es seguridad estratégica. Para los Estados Unidos, fortalecer la resiliencia agrícola, proteger las cadenas de suministro y avanzar en la innovación en ciencia de cultivos son prioridades nacionales centrales bajo el liderazgo del presidente Trump", dijo.

Embajador Ronald Johnson. Foto: X @USAmbMex
Embajador Ronald Johnson. Foto: X @USAmbMex

Con esta inversión, Johnson destacó beneficios para México como el acceso a variedades mejoradas de trigo, con mayores rendimientos y mayor resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

También protección de la biodiversidad del maíz en México mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, que resguarda más de 28 mil accesiones de maíz y 124 mil de trigo.

Además, la reducción de la dependencia de fertilizantes a través de mejores prácticas agronómicas que disminuyen costos para los productores y fortalecen la sostenibilidad a largo plazo, así como la ampliación de ensayos de investigación y centros de innovación para aumentar la productividad agrícola, elevando ingresos y apoyando la generación de empleo en comunidades rurales.

"Al liderar en este ámbito y profundizar la colaboración con socios confiables como México, fortalecemos nuestra propia resiliencia y ampliamos nuestra prosperidad compartida", señaló.

Casi el 60% de la superficie sembrada de trigo en los Estados Unidos se beneficia de variedades derivadas del CIMMYT, fortaleciendo la productividad, la resiliencia climática y la estabilidad de los mercados.

