Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió este jueves en la Cancillería a su homólogo de Panamá, Javier Martínez-Acha, con quien acordó fortalecer y profundizar la relación bilateral.
La SRE indicó que De la Fuente y el canciller panameño conversaron sobre la complementariedad de proyectos prioritarios en ambos países, la cooperación bilateral y los temas de la agenda regional en América Latina y el Caribe.
"También reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada en favor del desarrollo y la integración regional", destacó.
En el encuentro, el titular de la SRE estuvo acompañado por el director general para América del Sur, Pablo Monroy, y el director general para América Central y el Caribe, Imanol Balausteguigoitia.
Por parte de Panamá, estuvieron Abraham Martínez Montilla, embajador de ese país, y Alejandro Mendoza Gantes, director de Política Exterior.
