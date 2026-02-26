Más Información

El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de Los Protagonistas en la era de José Ramón Fernández

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de Los Protagonistas en la era de José Ramón Fernández

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), recibió este jueves en la Cancillería a su homólogo de Panamá, Javier Martínez-Acha, con quien acordó fortalecer y profundizar la relación bilateral.

La SRE indicó que De la Fuente y el canciller panameño conversaron sobre la complementariedad de proyectos prioritarios en ambos países, la cooperación bilateral y los temas de la agenda regional en .

"También reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada en favor del desarrollo y la integración regional", destacó.

Lee también

En el encuentro, el titular de la SRE estuvo acompañado por el director general para América del Sur, Pablo Monroy, y el director general para América Central y el Caribe, Imanol Balausteguigoitia.

Por parte de Panamá, estuvieron Abraham Martínez Montilla, embajador de ese país, y Alejandro Mendoza Gantes, director de Política Exterior.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]