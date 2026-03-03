Este martes, Miguel Torruco Garza se incorporó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como subsecretario de Prevención de las Violencias, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch.

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, Torruco Garza se suma a la Secretaría de Seguridad con el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas, mediante políticas públicas integrales, coordinadas “a la construcción en los territorios”.

“En este marco, durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de la República, el pasado 24 de febrero, presentó el programa “México Imparable”, mediante el cual se construirán 100 Centros Comunitarios en todo el país, ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz”, informó la SSPC.

Estos espacios, señaló, estarán enfocados en juventudes e integrarán deporte, cultura y atención a la salud como ejes estratégicos para prevenir violencias y “reconstruir el tejido social desde las comunidades”.

Según el boletín, la Subsecretaría encabezada por Miguel Torruco impulsará acciones territoriales y comunitarias, mediante coordinación interinstitucional, “basadas en civismo, educación, deporte, cultura, salud mental y participación social” con la finalidad de “construir una cultura de paz”.

“La prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte”, dijo el funcionario tras asumir este encargo.

Torruco Garza es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana. Según la SSPC, es trilingüe con un dominio de español, inglés e italiano.

Previamente fue diputado federal en la LVX Legislatura y presidente del Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos.

“Con esta incorporación, el Gobierno de México reafirma su compromiso de construir seguridad con un enfoque preventivo, social y territorial, atendiendo las causas estructurales de la violencia”, concluyó la SSPC.

