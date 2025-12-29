Miguel Torruco Garza expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que la mandataria federal anunció su incorporación como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Torruco Garza resaltó “con alto honor y profundo sentido de patria” el nombramiento y el liderazgo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Desde esta responsabilidad fortaleceremos los valores, las virtudes cívicas y la ética pública, a través del civismo, la educación, el deporte y la cultura, como pilares reales de prevención y transformación social”, dijo.

Miguel Torruco Garza, exdiputado federal y excandidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, subrayó que las juventudes son el presente y el futuro de México, razón por la cual asumirá con lealtad al pueblo y compromiso con el país.

En la conferencia matutina de este lunes, Claudia Sheinbaum detalló que Torruco Garza asumirá como Subsecretario de Prevención, después de que este puesto quedó vacante tras la designación Esthela Damián Peralta como Consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

“Él ha organizado, por ejemplo, la Clase de Box que hicimos aquí en el Zócalo y otras cosas. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”, subrayó la Presidenta.

Miguel Torruco Garza agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum el nombramiento como subsecretario de Prevención de las Violencias en la SSPC. Foto: Especial

