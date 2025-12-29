La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció apoyos de 30 mil pesos a las víctimas y sus familias del descarrilamiento del Tren Interoceánico. Este recurso, precisó, será para gastos inmediatos que tengan que realizar mientras reciban atención médica; así como apoyo para traslado y otras necesidades.

Durante su visita a los hospitales para hablar con las personas lesionadas, la mandataria informó que también habrá apoyos económicos para gastos funerarios para las familias que perdieron a algún familiar en este hecho.

Y afirmó que la entrega de estos recursos económicos se realizará de manera inmediata, a través de un “servidor de la nación” y de un integrante de la Comisión Nacional de Víctimas.

“Se va a dar un primer apoyo a las familias para que no tengan estar haciendo gastos, y también gastos funerarios. Treinta mil pesos a cada persona. Es nada más para que no tengan que hacer gasto en uno o dos días, y van a estar los compañeros, por lo menos dentro de esta situación tan trágica, es un apoyo inmediato, además de los gastos de traslado y el apoyo que requieran los familiares”, dijo.

“Hay personas heridas, algunas de mayor gravedad, otras de menor gravedad, se están trasladando algunas de ellas a otros hospitales para que puedan ser intervenidas quirúrgicamente si es necesario, y en otros se están valorando”, apuntó la Mandataria federal.

Estos recursos, aclaró, son independientes de la indemnización que establezca la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Víctimas.

La mandataria agregó que hay algunas personas que fueron trasladadas a la ciudad de Oaxaca para recibir atención médica, principalmente aquellas que requerían una intervención jurídica; y apuntó, que de ser necesario, serán trasladadas a la Ciudad de México.

Sobre las denuncias de algunas personas que resultaron lesionadas, y en las que acusan que fueron dadas de alta sin una valoración adecuada, sin medicamentos y sin la atención de especialistas, Claudia Sheinbaum respondió que “se va a atender a todos, no hay necesidad de que compren los medicamentos afuera, hay un compañero de Servidores de la Nación y de la Comisión de Víctimas”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, precisó que cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso en la capital del estado.

Durante la visita de la Presidenta al hospital general de zona del IMSS en Salina Cruz, un niño de cinco años de edad fue dado de alta. El padre del menor, Miguel Ángel Ríos, dijo que su hijo viajaba con su abuela, una tía y una prima; permanece hospitalizada su sobrina.

“Ya está bien, tengo una sobrina, sí ha recibido atención. Ayer me enteré el mero día, la Marina lo trasladó, helicóptero y todo eso”.

