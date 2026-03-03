El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, pidió que, una vez llegada la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se implemente un proceso exhaustivo de revisión, pues advirtió que el proyecto promueve el bipartidismo.

En una reunión privada que se llevó a cabo entre diputadas y diputados de Morena, Godoy Rangel se dijo “preocupado”, pues la implementación de un sistema que garantice una curul a 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero que obtuvieron los mejores resultados en su partido, provocaría que en México solo gobierne el PAN y Morena.

“A mí me preocupa mucho el sistema de los segundos lugares más votados porque solo vamos a ser Morena o el PAN los segundos lugares. Tendríamos que ver algún mecanismo que evite el bipartidismo. Yo sugiero respetuosamente que se revise”, declaró el pasado 24 de febrero, un día después de que la titular del ejecutivo presentó los puntos clave de la reforma electoral.

Leonel Godoy aseveró que lo anterior “no le conviene al país”, y recomendó hacer un estudio a nivel nacional, con prospecciones de cómo le iría a Morena bajo ese esquema.

“En principio está bien que sea híbrido como es en la Ciudad de México, pero me parece que sería bueno revisar el mecanismo de los perdedores más votados, porque, reitero, vamos a ser Morena y va a ser el PAN. Sería bueno también que nuestra área electoral hiciera un ejercicio de cómo quedaría si fuera así en este momento, porque el bipartidismo no nos conviene en nuestro país”, sentenció.

En el encuentro, la también vicecoordinadora, Dolores Padierna, contradijo a Godoy, y aseguró que la reforma no promueve el bipartidismo.

Recordó que en la capital del país, Morena gobierna por mayoría, en tanto que los segundos lugares serían para PT y PVEM, y aseguró que el mismo escenario podría replicarse en los 24 estados donde gobierna el partido guinda.

“En la Ciudad de México el resultado es otro, tal vez porque aquí tenemos tiempo de estar gobernando la izquierda, pero desde el 2018 para acá hemos ganado 24 estados. En los mismos se presentaría un escenario como en la ciudad. Es más bien un incentivo para que no haya coalición. Aquí los segundos lugares los ocupa el PT o el Verde, y el PAN se va tercero o cuarto, aunque en muchos otros quedaría el PAN, sin embargo, no es la idea del partidismo, lo cual se rompe con la lista que, de acuerdo al porcentaje de votación, ocupa uno-uno, o sea, se van alternando los segundos lugares con los lugares de lista”, concluyó.

