Cálculos de Morena advierten que la reforma electoral nacerá muerta

Nos adelantan que en Morena y el gobierno federal cuentan con un análisis que advierte que la reforma electoral, que será enviada por la Presidenta, nacerá muerta, pues no hay forma de que logre la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Nos señalan que la conclusión del análisis se sustenta en que los liderazgos del Partido Verde han sido claros en sus posturas, y han señalado que la reforma, tal y como está, “no le conviene a nadie”. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido firme en la postura de bajar el costo de las elecciones y en cambiar la forma de elegir a los legisladores plurinominales, que hasta ahora llegaban de manera directa por las listas de las dirigencias de los partidos, y ahora lo tendrán que hacer por medio de voto de los ciudadanos. En contraste, para los aliados estos dos puntos son intransitables.

Y todavía podrían echarle gasolina al fuego a la reforma

Y pese a que no hay consenso entre Morena y sus aliados para aprobar la reforma, nos señalan que en la Cámara de Diputados quieren echarle gasolina al incendio. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano a la presidenta Sheinbaum, afirma que cuando llegue la reforma electoral se le agregará una modificación para eliminar el fuero de legisladores y funcionarios públicos. Nos hacen ver que esto podría alejar más a Morena de sus aliados. Si esta modificación se hiciera, por ejemplo, el diputado Cuauhtémoc Blanco podría ser juzgado por presunto abuso sexual, luego de que el año pasado se salvó, precisamente por el fuero. La relación se complica cada vez más.

Bartlett, entre priistas y expriistas

El pasado fin de semana el extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, festejó sus 90 años de vida acompañado de priistas y expriistas. Al banquete asistieron, entre otros, el exgobernador de Puebla, el priista Melquiades Morales; el actual mandatario poblano Alejandro Armenta y el presidente de la Junta de Coordinación Política, y líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier. A los primos Armenta y Mier, quienes tuvieron cargos importantes en gobiernos estatales priistas, y ahora son figuras políticas en Morena, se les vio muy contentos acompañando a su mentor Manuel Bartlett. Mier recordó que formó parte del gobierno de Bartlett, a finales del siglo pasado, y calificó el festejo del fin de semana como una “reunión de amigos”. Lo que el PRI unió, que no lo separe Morena.

Los embajadores de México en Medio Oriente

Ahora que Medio Oriente enfrenta una escalada en el conflicto, nos cuentan que hay embajadores de México que incluso han arriesgado la vida para la protección de las y los mexicanos en la región. Nos hacen notar que los embajadores de México en países como Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Jordania y Líbano, así como los representantes en Palestina, Arabia Saudita y Egipto tienen hoy todo el reconocimiento del Servicio Exterior Mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Juan Ramón de la Fuente. Varios de estos diplomáticos, nos dicen, han trabajado para tratar de rescatar a los mexicanos mientras los espacios aéreos están cerrados o hay amenazas de ataques.