La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston para dialogar sobre posibles alianzas, comercio e intercambio de experiencias entre empresarios de ambas ciudades.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó la importancia de generar espacios donde emprendedores y empresarios puedan conocerse, compartir ideas y construir relaciones que después se traduzcan en proyectos concretos.

“Cuando un emprendedor crece, pasa algo muy poderoso: se genera empleo, se fortalece la economía local y se crean nuevas oportunidades para toda una familia”, expresó.

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Rojo de la Vega señaló que este tipo de encuentros permiten conectar talento, capital y visión, generando oportunidades tanto para empresarios mexicanos como para la comunidad empresarial latina en Estados Unidos.

“Estoy convencida de que este encuentro entre Cuauhtémoc y Houston es mucho más que una reunión. Aquí empiezan conversaciones que después se convierten en alianzas, en proyectos y en oportunidades para muchas personas”, afirmó.

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La alcaldesa también destacó que tanto la Ciudad de México como Houston serán sedes de partidos del Mundial de Futbol, lo que abre nuevas oportunidades para fortalecer el intercambio económico, turístico y comercial entre ambas ciudades en los próximos años.

Por último subrayó que su administración continuará impulsando espacios de colaboración con el sector empresarial para fortalecer el desarrollo económico de la alcaldía y abrir nuevas oportunidades para emprendedoras y emprendedores.

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