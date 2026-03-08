La relación entre México y Rusia tiene un potencial enorme para reforzar relaciones e inversiones, principalmente en energía, digitalización y turismo, afirmó el director del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Aleksey Valkov.

En abril del año pasado, la Fundación Roscongress, con el respaldo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), llevó a cabo el Foro Empresarial Rusia-México en la capital del país, donde asistieron funcionarios y representantes de 150 negocios, con el cual se buscó fortalecer los lazos económicos entre ambas naciones.

“Vemos un potencial enorme en energía, digitalización y turismo. En el evento, los gobiernos de Moscú y la Ciudad de México firmaron un acuerdo de digitalización para el manejo de la ciudad”, indicó el también subdirector de la Fundación Roscongress durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

“A México también le interesa el desarrollo de transporte y logística, así como la fabricación de máquinas y vehículos. Todo esto vamos a discutirlo en los próximos foros de la Ciudad de México y San Petersburgo”, dio a conocer Aleksey Valkov.

Con fines económicos de largo plazo, las empresas rusas inyectaron 430 millones de dólares en territorio mexicano a través de Inversión Extranjera Directa entre enero y septiembre del año pasado, 12 veces más de los 37 millones que colocaron durante el mismo periodo de 2024.

Del total invertido, 140 millones de dólares se destinaron al comercio minorista de combustibles, aceites y grasas lubricantes, de acuerdo con cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía.

Desde el punto de vista de Aleksey Valkov, el potencial de la participación mexicana en los foros todavía es enorme y existe gran interés de trabajar mutuamente, por eso la relevancia de mostrar las oportunidades y beneficios que ofrecen estos eventos.

Sector automotriz

“La industria automotriz en Rusia se desarrolló muy rápidamente y creemos que las compañías mexicanas se interesarían en colaborar con productores rusos”, señaló.

AvtoVAZ es la empresa automotriz más importante de Rusia y es el fabricante de la icónica marca Lada, la cual presenta nuevas ideas, proyectos y modelos en las ediciones del foro de San Petersburgo, cuya celebración será del 3 al 6 de junio próximos.

El foro se lleva a cabo desde 1997 y el año pasado participaron 24 mil 200 personas de 144 países y territorios, así como 140 altos funcionarios extranjeros y 8 mil 700 representantes de empresas.

También asistieron 3 mil 600 empresas rusas y 560 extranjeras, mientras se celebraron 370 eventos, de los cuales 205 formaron parte del programa corporativo.

San Petersburgo fue testigo de la firma de mil 84 acuerdos por un valor total de 6 billones 480 mil millones de rublos, lo que equivale a 1.6 billones de pesos.

“Tenemos que entender mejor y conocer las oportunidades que hay entre México y Rusia. Tenemos que comunicarnos más y encontrar intereses comunes”, concluyó el también profesor de la Universidad Estatal de Economía de San Petersburgo.