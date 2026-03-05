El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este jueves una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar sean vendidos a refinadores indios.

Lee también La guerra en Irán "no es nuestra": Rusia; dice que verá por su propio beneficio, pero quiere mantener la cooperación económica

La medida fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su cuenta oficial de X, quien precisó que la autorización "no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza las transacciones que involucran petróleo ya varado en el mar".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv