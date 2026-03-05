Más Información
A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana
Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos
Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"
Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura
Previo al 8M, blindan Palacio Nacional con vallas de metal; buscan "evitar confrontación entre policías y manifestantes"
"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y dan a conocer video inédito
Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura
Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este jueves una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar sean vendidos a refinadores indios.
Lee también La guerra en Irán "no es nuestra": Rusia; dice que verá por su propio beneficio, pero quiere mantener la cooperación económica
La medida fue anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su cuenta oficial de X, quien precisó que la autorización "no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza las transacciones que involucran petróleo ya varado en el mar".
desa/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]