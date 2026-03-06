La inversión física, el principal motor del crecimiento económico a futuro, se redujo 6.7% durante 2025, el primer año completo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de la caída más profunda para un arranque de sexenio desde Vicente Fox Quesada, cuando en su primer año el capital productivo también disminuyó 6.7% al restar la inflación, de acuerdo con información que el Inegi dio a conocer este jueves.

El resultado se debe a la menor inversión pública y el estancamiento de la privada, explicó el economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar Abe.

Lee también Hacienda ve necesaria mayor participación de la banca para alcanzar potencial de crecimiento económico; prevé más inversión en 2026

“La inversión privada se comenzó a debilitar desde finales de 2024 por la incertidumbre que todavía rodea a México sobre su posición comercial ante Estados Unidos”, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

En su opinión, la construcción pública se reactivará a lo largo del sexenio, pero no es seguro que la recuperación sea notoria en 2026, ya que depende de la situación de las finanzas del gobierno.

“Si la Secretaría de Hacienda busca otra vez reducir el déficit fiscal este año, la construcción pública difícilmente se reactivará”, indicó Aguilar Abe.

Lee también Analistas mejoran previsión del PIB de México para 2026; economía crecería 1.5% según encuesta de Citi

Los registros del Inegi muestran que la inversión del gobierno en construcción, maquinaria y equipo disminuyó 18.9% durante el año pasado, aunque los recursos canalizados específicamente a infraestructura se derrumbaron 28.9%.

En tanto, el capital privado bajó 4.4% y sobresalió la caída de 10.5% en el gasto destinado a maquinaria y equipo.

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, destacó la disminución en la inversión en maquinaria y equipo, dado que es uno de los principales motores para la expansión de la capacidad productiva y el crecimiento económico de largo plazo.

Lee también Sector privado ve clave la revisión del T-MEC; pide arancel cero para exportaciones que cumplan reglas de origen

“Para el resto del sexenio, todavía hay importantes desafíos para retomar la expansión. En ese contexto, se ha observado mayor intención de discusión entre el sector público y privado para incentivar la inversión”, dijo a El Gran Diario de México.

En su opinión, se requiere un importante esfuerzo para sostener una tendencia de crecimiento de la inversión.

“La inversión física es uno de los principales ingredientes para el crecimiento. Tan sólo desde el factor de productividad y capacidad productiva, lo cual ayuda a sostener el crecimiento de largo plazo”, expuso Hernández García.

Lee también AMIS reporta 881 autos asegurados afectados por violencia tras caída de "El Mencho"; daños superan 254 mdp

Analistas de Monex indicaron que la inversión fija mantiene signos de fragilidad estructural, pese a los avances recientes en el componente de construcción.

“El gasto en maquinaria y equipo continúa mostrando rezagos, particularmente en el segmento de origen nacional, lo que refleja mayor cautela en las decisiones de inversión”, señalaron en un reporte.

Plan de infraestructura

El mes pasado, el gobierno federal dio a conocer el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que implica 722 mil millones de pesos adicionales en construcción durante este año.

Lee también Analistas mejoran previsión del PIB de México para 2026; economía crecería 1.5% según encuesta de Citi

El plan se centra en el estímulo hacia ocho sectores estratégicos, impulsando el capital mixto bajo una visión de riesgo y ganancias compartidas, nuevos vehículos de inversión y un ecosistema para su desarrollo.

La presidenta Sheinbaum afirmó que la ley que enviará al Congreso para dar un marco jurídico al plan será “muy sencilla” y permitirá tener una visión de largo plazo de la inversión, así como los vehículos para el capital mixto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.