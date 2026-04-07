Más de 57 años después del célebre clic hecho por la misión Apolo 8 del "amanecer de la Tierra" ("Earthrise"), los astronautas de Artemis II inmortalizaron un "atardecer" de nuestro planeta, en una foto publicada el martes por la NASA.

La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como "puesta de la Tierra" ("Earthset").

Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, así como por el canadiense Jeremy Hansen, emprendieron el martes su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y observar partes poco conocidas del satélite.

Esta fotografía, distribuida por la NASA, muestra a la Tierra acercándose al momento de pasar por detrás de la Luna, aproximadamente seis minutos antes de la puesta del sol, tal como se vio desde la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. Foto: AFP

La legendaria foto "Earthrise" del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

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Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite. La NASA compartió hoy diversas imágenes captadas, incluyendo una de un eclipse solar solamente visible desde donde ellos se encontraban.

Foto distribuida por la NASA que muestra el momento en que la Luna eclipsa por completo el Sol, en una imagen captada por los astronautas de Orión. FOTO: NASA. AFP

Durante cerca de 40 minutos, los astronautas estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

La Tierra en forma de media luna poniéndose junto al limbo lunar (borde de la superficie visible de la Luna), en una imagen captada desde la nave espacial Orión el 6 de abril. FOTO: NASA. AFP

"Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", comentó Cristina Koch cuando se reanudó la conexión.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.

La Tierra poniéndose tras el borde curvo de la Luna a las 18:41, hora del Este, del 6 de abril de 2026, vista desde la nave espacial Orion. FOTO: NASA. AFP

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400 mil 171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La misión actual superó la anterior marca, para alcanzar 406 mil 771 kilómetros de distancia.

Tras el sobrevuelo lunar, los astronautas emprendieron este martes el regreso a la Tierra. El amerizaje está previsto el viernes, en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, alrededor de las 20:00, hora del Este (18:00 en México).

Un close up del cráter Vavilov, en la cuenca Hertzsprung de la Luna, visto desde la cápsula Orión. FOTO: NASA. AFP

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