Misión Artemis II: ¿a qué hora ver el sobrevuelo a la Luna HOY, 6 de abril?; el momento clave para observar su punto máximo

La humanidad está a punto de vivir un momento histórico. Después de más de 50 años sin misiones tripuladas hacia la Luna, el programa Artemis II marca el esperado regreso al satélite natural, reavivando el sueño de la exploración espacial.

Artemis II. Foto: AP

Este 6 de abril, uno de los eventos más esperados captará la atención del mundo: el impresionante sobrevuelo alrededor de la Luna, una etapa clave que combina ciencia, tecnología y un espectáculo visual único.

La tripulación de Artemis II y su misión histórica

A bordo de la nave Orión, cuatro astronautas lideran este viaje sin precedentes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, representante de la Canadian Space Agency.

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Este equipo protagoniza el primer viaje tripulado hacia la órbita lunar desde la era del Apolo 13, convirtiendo a esta misión en un punto decisivo para el futuro de la exploración humana fuera de la Tierra.

¿Qué hace tan especial a Artemis II?

Uno de los aspectos más impresionantes de Artemis II es la distancia que alcanzará la nave. Durante su recorrido, superará el récord del Apolo 13, posicionándose como uno de los vuelos tripulados más lejanos de la historia.

El sobrevuelo de la Luna tendrá una duración aproximada de seis horas, tiempo durante el cual la tripulación podrá observar zonas poco exploradas, incluyendo partes de la cara oculta de la Luna, un fenómeno que pocas misiones han logrado mostrar.

Artemis II: ¿cómo va la misión de la NASA?; checa link para ver la trayectoria de Orion rumbo a la Luna en TIEMPO REAL. Foto: NASA

Además del recorrido, esta misión ofrecerá un espectáculo excepcional: un eclipse solar total desde el espacio.

Durante este evento, la Luna cubrirá completamente al Sol, dejando visible la corona solar, algo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de presenciar desde esta perspectiva privilegiada.

Horario para ver Artemis II en México

En México, las personas que se encuentren interesadas en observar este espectáculo podrán seguir el sobrevuelo de Artemis II en vivo este lunes a partir de las 12:00 horas (tiempo del centro).

Sin embargo, el momento más cercano a la Luna —y uno de los más emocionantes— está previsto alrededor de las 14:45 horas.

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Dónde ver la transmisión en vivo de Artemis II

El evento será transmitido en tiempo real a través de NASA+ y el canal oficial de YouTube de la agencia.

Además, la plataforma Netflix también ofrecerá la señal en vivo bajo el título “NASA+ en vivo en Netflix”, facilitando que miles de personas puedan disfrutar este acontecimiento histórico desde cualquier lugar.

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