Miami.—Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA hicieron historia ayer al alcanzar la distancia más alejada de la Tierra, un récord de 406 mil 771 kilómetros, más que cualquier otra tripulación, y al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural.

La misión marcó su distancia más próxima a la Luna a las 19:00 horas del este de Estados Unidos, unos 6 mil 545 kilómetros desde la nave hasta la superficie, y dos minutos después anotó el récord con la mayor distancia en el espacio, mientras pasaba por la cara más oculta del satélite natural en un periodo de 40 minutos en el que se quedó sin comunicaciones, como estaba previsto.

La cápsula Orión, en la que viajan los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, había superado horas antes el récord establecido por Apolo 13, que se alejó a 400 mil 171 kilómetros de nuestro planeta en 1970. “Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252 mil 756 millas, Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa”, expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

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Captura de pantalla de una retransmisión en directo de la NASA muestra a la nave espacial Orión acercándose a la Luna. Foto: NASA

A diferencia del registro de Artemis II, la tripulación del Apolo 13 logró el récord anterior de forma imprevista, después de que sufriera un fallo técnico que la obligó a rodear la Luna aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

Los integrantes de Artemis II confirmaron el nuevo récord una vez que restablecieron el contacto con la Tierra, después de unos 40 minutos en un silencio absoluto mientras pasaban por detrás de la Luna y el satélite imposibilitaba la comunicación por radio.

Los astronautas de Artemis II, al ser informados que marcaron récord en su distancia de la Tierra. Foto: NASA

“Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, dijo Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal.

La jornada de este lunes, sexta desde que inició la misión, fue clave para los astronautas, que a lo largo de unas siete horas sobrevolaron la Luna, tomaron fotografías y observaron el satélite con sus propios ojos para contribuir a su estudio.

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También pudieron observar un eclipse solar no visible desde Tierra, de unos 53 minutos de duración.

“En nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera”, dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston, cuando los astronautas superaron el récord establecido por Apolo 13.

Victor Glover describió el “terminator”, la frontera de la Luna entre la noche y el día.

Cara visible de la Luna en la parte derecha del disco, identificable por las manchas oscuras. Foto: NASA

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“Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo”, dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

La tripulación informó sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

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La Luna vista ayer desde una ventana de la cápsula Orión. Foto: NASA

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres: uno, en honor a su apodo para la nave espacial: Integrity; el segundo fue Carroll, en honor a la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer.

“Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”.

Los astronautas se abrazaron y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. “Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Gibbons. La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.

El periodo de observación durante el sobrevuelo concluyó anoche, tras lo cual la cápsula ha dado un giro en U que marca el inicio de su regreso a la Tierra, en una llamada “trayectoria de retorno libre”, un viaje de vuelta que tomará unos cuatro días. Está previsto que Orión americe en el océano Pacífico el viernes.

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