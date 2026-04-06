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Miami. Los cuatro astronautas deentraron este lunes a la órbita lunar y comenzaron el periodo de observación de siete horas hacia las 14:45 hora de la costa este de (12:45 en México), marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Tierra, lanzado en diciembre de 1972.

La tripulación fotografiará tanto la cara visible como la cara oculta de la y describirá lo que ven.

Para conmemorar la misión Artemis II, los astronautas anunciaron su propuesta de nombrar dos cráteres lunares sin nombre previo como "Integrity" y "Carroll". "Integrity" honra el indicativo de llamada de la Orión, mientras que "Carroll" conmemora a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman, Carroll Taylor, quien falleció en 2020.

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Previamente, la se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400 mil 171 kilómetros de nuestro planeta.

"Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista", dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado.

En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

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Está previsto que en un par de horas se pierda la comunicación entre Orión y la . La falta de comunicación se extendería unos 40 minutos, puesto que la situación de la Luna, entre la Tierra y la nave, bloqueará las señales de radio.

No obstante, la NASA ha asegurado que lo tienen completamente bajo control.

Como parte de su de observación, los astronautas podrán disfrutar durante unos 53 minutos un eclipse solar que no será visible desde la Tierra.

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ss

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