El presidente de EU, Donald Trump conversó y agradeció su valentía en una conversación en directo con los cuatro tripulantes de la nave Orión de la misión Artemis II, minutos después de que navegaran a través del lado oscuro de la luna, rompiendo el récord de la distancia más lejana jamás alcanzada en el espacio.

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Trump aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".

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