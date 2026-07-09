La cantante británica Bonnie Tyler, fallecida en un hospital de Portugal a los 75 años, mantenía desde hacía décadas una estrecha relación con el Algarve, región del sur del país donde residía parte del año y donde fue ingresada en mayo tras sufrir un problema intestinal que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

La muerte de la artista fue anunciada por su familia y su equipo en un comunicado publicado en el perfil oficial de Tyler en Facebook, en el que señalaron que la intérprete falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal "como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada". Tyler estaba ingresada desde hacía semanas en un centro médico de Faro, a 280 kilómetros al sur de Lisboa.

La presencia de Tyler en Portugal no era circunstancial. La artista tenía una casa en el Algarve y pasaba largas temporadas en esa región, una de las más turísticas del país, con una costa marcada por acantilados, playas y pequeñas localidades vinculadas históricamente a la pesca y al turismo.

Tyler contó en una entrevista a The Sunday Times que se enamoró del Algarve en 1978, cuando trabajaba en la grabación de su tercer álbum, "Diamond Cut", en una villa de Vale do Lobo, experiencia que la llevó años después a adquirir una vivienda en Albufeira, donde la cantante y su marido pasaban buena parte del año.

Fueron el clima, las playas, la gastronomía y la hospitalidad de sus habitantes lo que la llevaron a regresar año tras año y a considerar el Algarve como uno de sus lugares de residencia y descanso habituales, según declaraciones publicadas por la prensa portuguesa.

La música británica Bonnie Tyler actúa durante la presentación de la primera colección de relojes Balmain el 10 de marzo de 1987 en la Fundación Rothschild de París. Foto de PIERRE GUILLAUD / AFP.

La relación con el Algarve explica que la artista se encontrara en el sur de Portugal cuando comenzó su deterioro de salud. El Correio da Manhã informó en mayo de que Tyler empezó a sentirse mal tras un concierto en el Reino Unido y que posteriormente viajó al Algarve, donde sufrió fuertes dolores abdominales y acabó siendo derivada al Hospital de Faro.

[Publicidad]

Según los medios portugueses, allí fue sometida a una cirugía intestinal de urgencia y posteriormente permaneció ingresada en cuidados intensivos. En junio, su equipo informó de que había salido del coma inducido, aunque la recuperación seguía siendo lenta y su estado obligó a cancelar sus compromisos de verano.

Nacida como Gaynor Hopkins en Gales en 1951, Bonnie Tyler alcanzó fama internacional con canciones como "It’s a Heartache", "Total Eclipse of the Heart" y "Holding Out for a Hero". Su voz rasgada, convertida en seña de identidad, la hizo reconocible para varias generaciones y la situó entre las grandes figuras del pop-rock de los años setenta y ochenta.

Su muerte cierra también una historia portuguesa: la de una estrella internacional que llegó al Algarve por trabajo, acabó convirtiéndolo en refugio personal y mantuvo con esa región una relación de casi medio siglo.

[Publicidad]

rad