[Publicidad]
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió las recomendaciones para evitar que los hombres sean víctimas de la nueva modalidad de extorsión vía plataformas digitales.
El organismo recomendó no ceder a las amenazas que los criminales pudiera hacer así como a conservar las evidencias.
También se sugirió bloquear a los extorsionadores y solicitar apoyo especializado.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino informó sobre una nueva modalidad de extorsión sexual o sextorsión, en la que hombres son engañados y se les exige dinero.
Lee también "México le está dando una lección al mundo como anfitrión"; Sectur CDMX destaca impacto del Mundial
De acuerdo con la institución, los hombres son contactados por perfiles en redes sociales que aparentan pertenecer a mujeres jóvenes. Luego de entablar conversaciones e intercambio de imágenes de contenido sexual, una tercera persona se pone en contacto con la víctima diciendo que son el padre de quien estuvo mandando el material y amenaza con denunciarlo ante las autoridades si no paga una cantidad de dinero, porque se supone que quien mandó las fotos o vídeos es una menor de edad.
[Publicidad]
El Consejo afirmó que la sextorsión, delito que consiste en utilizar contenido íntimo para exigir dinero o extorsionar a las víctimas mediante amenazas de difusión, se ha consolidado como uno de los principales riesgos en entornos digitales.
Además, el 40% de los casos comienza en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram; el 38% en redes sociales, siendo Facebook la más usada; el 11% en aplicaciones de citas y el 2% en videojuegos en línea como Roblox, donde las principales víctimas son menores de edad.
Lee también Sedena habilita paso provisional en obras del tren a Querétaro
[Publicidad]
En el 58% de los casos de sextorsión, los delincuentes exigen dinero a las víctimas para no difundir el material íntimo.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aseguró que desde 2021 ha brindado atención a más de 8 mil 696 reportes por sextorsión, de los cuales mil 376 (35%) involucran a niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior advirtió que cuando la víctima es un menor de edad, las imágenes o videos constituyen material de abuso sexual infantil, cuya producción, posesión y difusión son delitos federales y se pueden castigar con multas o con cadenas que pueden ir de los siete a los 12 años de prisión.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Ni amistad ni cargos están por encima de la ley: Sheinbaum tras detención de Víctor Rodríguez; asegura apoyo a víctimas
Metrópoli
Capturan a colombiano en Iztapalapa; es presunto integrante de grupo dedicado al robo de casas y narcomenudeo
Nación
Sheinbaum destaca reconocimiento de EU sobre tráfico de armas; demanda contra armerías sigue en fase de prueba: SRE
Nación
"El señor está en su casa", dice Sheinbaum sobre Rocha Moya; debe haber pruebas, no defendemos a nadie, insiste
Historias
El Russo Miller se somete a ritual de prosperidad antes de lanzar nueva música
Espectáculos
David Pabón regresa a CDMX con concierto de salsa en La Maraka
Al día
¿Te perdiste La Mañanera? Sheinbaum responde a Ken Salazar y El Niño llega a México entre los temas de HOY
La Roja
Encuentran a hombre bien tieso adentro de un local del Centro Histórico de la CDMX