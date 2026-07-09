El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió las recomendaciones para evitar que los hombres sean víctimas de la nueva modalidad de extorsión vía plataformas digitales.

El organismo recomendó no ceder a las amenazas que los criminales pudiera hacer así como a conservar las evidencias.

También se sugirió bloquear a los extorsionadores y solicitar apoyo especializado.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino informó sobre una nueva modalidad de extorsión sexual o sextorsión, en la que hombres son engañados y se les exige dinero.

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De acuerdo con la institución, los hombres son contactados por perfiles en redes sociales que aparentan pertenecer a mujeres jóvenes. Luego de entablar conversaciones e intercambio de imágenes de contenido sexual, una tercera persona se pone en contacto con la víctima diciendo que son el padre de quien estuvo mandando el material y amenaza con denunciarlo ante las autoridades si no paga una cantidad de dinero, porque se supone que quien mandó las fotos o vídeos es una menor de edad.

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El Consejo afirmó que la sextorsión, delito que consiste en utilizar contenido íntimo para exigir dinero o extorsionar a las víctimas mediante amenazas de difusión, se ha consolidado como uno de los principales riesgos en entornos digitales.

Además, el 40% de los casos comienza en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram; el 38% en redes sociales, siendo Facebook la más usada; el 11% en aplicaciones de citas y el 2% en videojuegos en línea como Roblox, donde las principales víctimas son menores de edad.

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En el 58% de los casos de sextorsión, los delincuentes exigen dinero a las víctimas para no difundir el material íntimo.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aseguró que desde 2021 ha brindado atención a más de 8 mil 696 reportes por sextorsión, de los cuales mil 376 (35%) involucran a niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior advirtió que cuando la víctima es un menor de edad, las imágenes o videos constituyen material de abuso sexual infantil, cuya producción, posesión y difusión son delitos federales y se pueden castigar con multas o con cadenas que pueden ir de los siete a los 12 años de prisión.

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