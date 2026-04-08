Ante la presencia de petróleo en playas del Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que continúan las investigaciones para determinar el origen del contaminante y señaló que existen indicios de que no se trató de un solo derrame, sino posiblemente de varios eventos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente un grupo interdisciplinario integrado por especialistas del gobierno federal y científicos de alrededor de 11 instituciones analiza imágenes satelitales recopiladas desde inicios del año para identificar las causas de la presencia de hidrocarburos en la zona.

“Son dos temas esenciales: uno, la causa de los derrames, porque probablemente no solamente fue uno (…) hay un equipo interdisciplinario que está analizando imágenes de satélite desde principios de año para poder tener toda la información”, señaló.

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Foto: Archivo

Indicó que los trabajos son coordinados por la titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Rosaura Ruiz, y adelantó que próximamente se presentarán los resultados en una conferencia especial.

Sheinbaum agregó que, en caso de confirmarse alguna irregularidad o responsabilidad, habrá consecuencias conforme a la ley.

En paralelo, explicó que desde el primer momento se activaron labores de contención y limpieza con participación de autoridades ambientales, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex), acciones que —afirmó— permitieron retirar petróleo de las playas antes del periodo vacacional de Semana Santa.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa de este 8 de abril desde Palacio Nacional (08/04/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La presidenta sostuvo que, de haberse detectado riesgos sanitarios, el gobierno no habría promovido la actividad turística en la región.

“Si hubiera estado contaminado, tampoco hubiéramos promovido el turismo en la zona ni que fuera seguro nadar”, afirmó.

Sheinbaum descarta afectaciones en costas de Texas

Respecto a posibles afectaciones en costas de Texas, Estados Unidos, la mandataria descartó que exista evidencia de que el contaminante haya alcanzado territorio estadounidense.

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“No tenemos ninguna queja por parte de Estados Unidos”, indicó, al señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene seguimiento permanente del tema.

La presidenta reiteró que se esperarán las conclusiones del grupo científico para informar de manera definitiva sobre las causas del incidente y el alcance ambiental del petróleo detectado en el Golfo de México.

Avanza limpieza con recolección de 6.379 toneladas de hidrocarburo

Este 7 de abril, el Grupo Interinstitucional (GI) informó que continúan las labores de contención y limpieza del hidrocarburo detectado en las costas de Tamaulipas, donde las playas Puerto Morelos (Mezquital) y Costa Azul (Bagdad) concentran hasta ahora la mayor cantidad de material recolectado.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones de las autoridades han permitido recolectar alrededor de 6.379 toneladas de hidrocarburo en dichas playas, resultado de labores intensivas de limpieza, contención y monitoreo en el Golfo de México.

El Grupo Interinstitucional destacó que se mantiene vigilancia permanente para atender oportunamente la situación y asegurar información precisa sobre la evolución del derrame, el cual, hasta el momento, no ha rebasado el litoral mexicano.

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