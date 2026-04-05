Tras varias semanas del derrame de hidrocarburos que afecta a los cuatro estados de la República con litoral en el Golfo de México, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales han demostrado su ya evidente falta de respuesta ante esta situación que afecta a nuestro medio ambiente y a las miles de familias que dependen de actividades como la pesca y el turismo, afirmó la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN).

Denunció que la reacción del Gobierno Federal ha sido contradictoria desde el inicio, “sin una explicación clara de las causas y sobre todo por los intentos de sostener diversas versiones sin los elementos suficientes y los reiterados intentos por desviar la atención y minimizar la magnitud de la crisis”.

“Es lamentable que los gobiernos estatales y organismos como Pemex, Semarnat y Cofepris, entre otros, en sintonía con el gobierno central, insistan en que la situación está bajo control, pese a que diversas Organizaciones no Gubernamentales, que han sido objeto de descalificaciones incluso desde el púlpito presidencial, han documentado la gravedad de las afectaciones que aún persisten y contrastan con la narrativa oficial de “playas limpias”.

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La dirigencia panista advirtió que si las autoridades federales son conscientes de que este tipo de acontecimientos han sido constantes desde al menos 2021 y se tiene como antecedente previo el reciente incidente en la Refinería Dos Bocas, es grave que no exista un protocolo claro de mitigación de daños y tampoco se haya invertido en la prevención.

Destacó que “este desastre” ocurre en una época crítica del año, por ser el inicio del periodo natural de anidación y desove de tortugas marinas y por la temporada vacacional de Semana Santa, lo que afectará a las familias que de una u otra manera tienen al mar como su única fuente de sustento, a quienes han ofrecido transferencias insuficientes que no cubren ni siquiera una semana del ingreso perdido.

Señaló que este no es solamente un derrame, sino la prueba clara de que no hay crisis ambiental más peligrosa que un gobierno que miente.

“Defender a México es defender nuestro entorno natural y a las familias que dependen de él, y ante las inacciones de los gobiernos de Morena, el PAN continuará insistiendo en emitir una declaratoria de emergencia ambiental, atención a comunidades y sanciones para los responsables”, puntualizó.

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