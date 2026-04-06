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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () informó el rescate de 192 ejemplares de iguanas verdes, los cuales fueron localizados en condiciones de presunto tráfico ilegal en el municipio de Marías Romero Avendaño, en el estado de Oaxaca.

En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que tras realizar la valoración de los animales, se constató que 161 se encontraban con vida y 31 muertos, por lo que se realizó un entierro controlado a fin de prevenir riesgos sanitarios.

Indicó que el pasado sábado 4 de abril, personal de la Base Naval comisionado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal notificó sobre el hallazgo.

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De acuerdo con el reporte, los ejemplares se encontraban amontonados dentro de 15 cajas de cartón, acomodadas en la cajuela de un autobús de pasajeros de la línea “Sur”, estacionado en la terminal de segunda clase de dicho municipio.

La unidad, señaló, provenía de Coatzacoalcos, Veracruz, y se dirigía a Salina Cruz, Oaxaca; no fue identificada la persona responsable de la posesión y el traslado de los animales.

Según Profepa, en atención a este reporte personal técnico en Oaxaca se trasladó al sitio para verificar los hechos y realizar la valoración de los ejemplares.

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Durante dicha revisión, los ejemplares vivos presentaron comportamientos propios de animales recién capturados, como alerta, movilidad activa y resistencia al contacto humano, lo que permitió determinar que no estaban habituados al manejo humano y que provenían “directamente de su entorno natural”.

Profepa reporta el rescate de 192 ejemplares de iguanas verdes que eran trasladados amontonados en cajas; 31 murieron (06/04/2026). Foto: Profepa
Profepa reporta el rescate de 192 ejemplares de iguanas verdes que eran trasladados amontonados en cajas; 31 murieron (06/04/2026). Foto: Profepa

Por esta razón, se determinó su liberación inmediata en en coordinación con elementos de la Defensa Nacional, Semar y la Policía Estatal, en un sitio con condiciones adecuadas de hábitat, ubicado en un ecosistema de selva, donde garantizó que los ejemplares podrán encontrar alimento y refugio.

La Procuraduría Federal recordó que la especie Iguana iguana se encuentra listada en NOM-059-SEMARNAT-2010; asimismo, se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Profepa reporta el rescate de 192 ejemplares de iguanas verdes que eran trasladados amontonados en cajas; 31 murieron (06/04/2026). Foto: Profepa
Profepa reporta el rescate de 192 ejemplares de iguanas verdes que eran trasladados amontonados en cajas; 31 murieron (06/04/2026). Foto: Profepa

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“La biodiversidad en el estado de Oaxaca enfrenta diversas amenazas, entre ellas el tráfico ilegal de vida silvestre, actividad que incluye la captura, transporte y comercialización de ejemplares sin autorización”, agregó.

Por ende, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilegal que afecte a las especies y su entorno natural, para atender de manera oportuna contingencias relacionadas con la .

Profepa reporta el rescate de 192 ejemplares de iguanas verdes que eran trasladados amontonados en cajas; 31 murieron (06/04/2026). Foto: Profepa
Profepa reporta el rescate de 192 ejemplares de iguanas verdes que eran trasladados amontonados en cajas; 31 murieron (06/04/2026). Foto: Profepa

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