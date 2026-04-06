La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó la recepción de 10 ejemplares de mono capuchino, los cuales eran transportados de manera ilegal en un vehículo en la carretera Villahermosa - Escárcega, en Tabasco.

En un boletín, la autoridad ambiental detalló que, derivado de una inspección vehicular por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, se descubrió que los animales eran trasladados en dos cajas negras de plástico, en la cajuela del vehículo.

Después de que elementos de Profepa recibieron los ejemplares, se detectó que presentaban laceraciones en la piel, presuntamente ocasionadas por hongos; además, síntomas de deshidratación.

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Por estos motivos, los monos capuchinos fueron trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, con el objetivo de que sean revisados y atendidos clínicamente por personal veterinario capacitado.

Profepa recibe 10 monos capuchinos que eran trasladados ilegalmente en Tabasco (06/04/2026). Foto: Profepa

De acuerdo con la Procuraduría Federal, la persona que transportaba a los ejemplares fue puesta a disposición del Ministerio Público, debido a que el tráfico ilegal de especies constituye un delito que atenta contra el equilibrio ecológico.

El mono capuchino, agregó, es una especie de mono que no se distribuye de manera natural en México y se encuentra enlistada en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

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“Este mono es importante para la conservación debido a su papel ecológico como principal dispersor de semillas en su hábitat. La Profepa interpondrá la denuncia penal correspondiente y dará seguimiento a la evolución de la salud de los monos”, concluyó.

Profepa recibe 10 monos capuchinos que eran trasladados ilegalmente en Tabasco (06/04/2026). Foto: Profepa

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