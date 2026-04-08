Juan Pablo N. N., el jefe de plaza y líder de un grupo criminal que opera en la zona de Ocotlán de Morelos, municipio de la región Valles Centrales de Oaxaca, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Decomisan arsenal

En el operativo para su aprehensión se decomisaron cuatro fusiles AK-47, cuatro fusiles AR-15, tres armas cortas, un lanzagranadas calibre 40 mm, dos granadas de 40 mm, tres granadas de mano, 17 cargadores AK-47, tres chalecos balísticos, dos camisetas con paneles de protección, paquetes, bolsas y costal de marihuana, así como tres contenedores con droga conocida como cristal.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el valor del arsenal y drogas decomisadas - según el mercado ilícito - asciende a 1.5 millones de pesos.

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Las investigaciones señalan que Juan Pablo N. N. reemplazó a José L. M., conocido como “El Contador” como nuevo jefe de plaza en esta zona de Ocotlán de Morelos, y quien fue detenido en febrero de 2026. Tras su arresto, Juan Pablo N. N. asumió el liderazgo del grupo criminal de las actividades ilícitas y de violencia en este corredor geográfico del estado.

La captura de este nuevo “jefe de plaza” se realizó durante un cateo realizado la madrugada de ayer martes 7 de abril de 2026, en un inmueble ubicado en la colonia Unión y Progreso de Ocotlán de Morelos.

Implicado en delitos de alto impacto

Según las investigaciones, también estaría implicado en diversos delitos de alto impacto, entre ellos, robo, homicidio, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo, por lo que se refuerzan las líneas de investigación. La extorsión y el cobro de piso lo realizaba en municipios como Ocotlán de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Zimatlán de Álvarez.

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La Fiscalía de Oaxaca informó que este tipo de acciones buscan cortar la cadena de suministro y protección de la célula delictiva en el corredor de Ocotlán.

En tanto que J.P.N.N., fue puesto a disposición ministerial para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud y los que resulten del orden federal por la posesión de armamento exclusivo del Ejército.

“La relevancia de esta captura reside en el estatus de J.P.N.N., como objetivo prioritario, cuya operatividad mantenía bajo asedio la seguridad en el corredor de Ocotlán. Con la incautación de chalecos balísticos y equipo táctico, se neutraliza un nodo de violencia que buscaba expandir su influencia en los Valles Centrales”, aseguró la Fiscalía.

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