Ciudad Juárez.- Por medio de un rastreo se localizaron una serie de restos óseos con alteración térmica, en la localidad de Agotare, municipio de Bocoyna en el estado de Chihuahua.

El hallazgo lo realizó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, quienes llevaron a cabo un rastreo en la zona antes mencionada.

El informe ministerial indica que se localizó un espacio amplio, en el cual se observan vestigios de fuego y a simple vista, se observan fragmentos óseos con alteración térmica por lo cual se inició el procedimiento para su recuperación.

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Además de los diversos fragmentos que podrían corresponder al menos a un ser humano, se localizaron piezas dentales.

En los trabajos realizados desde temprana hora del martes 07 de abril del 2026, participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito especialista en Criminalística de Campo y Fosas Clandestinas.

Todo lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en Cuauhtémoc para llevar a cabo los estudios correspondientes que permitan la identificación.

De momento no se reportaron personas detenidas en este hallazgo y rastreo.

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