La fiscalía de Durango informó que fue sentenciado a 44 años 11 meses y 29 días, por el delito de feminicidio, Iván Jaciel Rosales de León, quien asesinó a su madre, María Cecilia Rosales León.

Se llevó a cabo un procedimiento abreviado en el cual el Juez de la Causa dictó sentencia condenatoria, así como al pago de una multa de 380 mil 084 pesos y por concepto de reparación del daño la cantidad de 1 millón 594 mil 102 pesos.

Fue el pasado 4 de abril que cerca de las 11:30 horas, Iván Jaciel, de 43 años, se encontraba en compañía de su madre María Cecilia, de 63 años, al interior de su domicilio ubicado en la calle Río Lerma de la colonia Valle del Sur de Durango, momento en el que comenzó a discutir con ella. Posteriormente la agredió físicamente con una silla de madera en repetidas ocasiones y terminó asfixiándola con las manos.

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Iván Jaciel fue detenido en flagrancia y trasladado a la sala de detención provisional de esta Fiscalía, en tanto, el Agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación, la cual fue robustecida mediante los elementos probatorios aportados por agentes de la de la Policía Investigadora de Delitos y Servicios Periciales.

El feminicidio de María Cecilia es el cuarto registrado en el estado de Durango, donde desde 2018 se implementó una Alerta de Violencia de Género para 16 municipios.

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